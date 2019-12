En ny generation af atomkraft kan sparke til verdens energimarked

Nye teknologier kan gøre atomkraft billigere og hurtigere at etablere. Men der er stadig lang vej, før den næste generation af atomkraft kan blive en realitet.

Er atomkraft på vej mod nye storhedstider?

I Danmark er det klare svar nej. Det har været holdningen siden 1970’erne.

Men ude omkring i verden er et nyt marked for næste generation af atomkraft ved at skyde frem. Flere lande tæt på Danmark som Finland og Frankrig har indledt en offensiv på atomkraft, og i Afrika og Asien kan atomkraft blive en ny kæmpe kilde til grøn energi.

I stedet for store atomkraftværker, der tager 15-20 år at bygge, arbejder forskere fra bl.a. Danmark på små atomreaktorer, som kører på smeltet salt.

Reaktorerne er hverken færdigudviklet eller godkendt endnu, men hvis missionen lykkes, venter der et enormt milliardmarked til de små forskningsbaserede virksomheder, som bl.a. tæller danske Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics.

Klimakrisen

Men hvorfor står atomkraft måske over for sin renæssance?

Det korte svar er et akut behov for billig, grøn energi til at fortrænge de fossile brændsler som kul, gas og olie.

Selv om fokusset på klimaproblemerne aldrig har været større, er verdens energiforbrug ikke blevet grønnere de seneste 25 år.

For 25 år siden kom 80 pct. af verdens energi fra kul, olie og gas. Og hvis man spoler frem til i dag, har tallet ikke ændret sig, selv om et land som Danmark har omlagt meget af forbruget til grøn energi fra f.eks. vindmøller.

Et godt billede er, at mens der i Danmark diskuteres, om man skal nedlægge de sidste fire kulkraftværker i landet, er Kina ved at bygge 800 nye, og i Indien er de ved at bygge 600 nye kulkraftværker.

FN's klimapanel slog sidste år fast i en rapport, at vi har meget travlt, hvis vi skal holde de globale temperaturstigninger på 1,5 grader. I samme rapport fastslår panelet, at det ”sandsynligvis” ikke kan lykkes uden større brug af atomkraft.



Kampen mod tiden

Det ene store problem ved atomkraft er, at det tager meget lang tid at etablere. Det andet problem er prisen.

Det nytter ikke at satse på et atomkraftværk i f.eks. Indonesien, hvis det tager 20 år at bygge, og koster, hvad der svarer til 10 storebæltsbroer.

I og med det primært er asiatiske og afrikanske lande med lavere velstand, hvor energibehovet er akut, handler det i høj grad om prisen.

Derfor er der behov for en hurtig løsning, som kan konkurrere med prisen på kulkraft.

Og det er netop den løsning, som ca. 20 startups arbejder på rundt om i verden, heriblandt de to danske virksomheder Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics, som begge er blandt de førende lige nu.

De arbejder kort sagt på en ny type atomreaktor, som kan være i en container og produceres på samlebånd. Den kører på flydende – eller nærmere smeltet – salt, hvilket sikrer, at reaktoren ikke forsager radioaktive skyer, hvis der sker et udslip.

Men vigtigst af alt kan denne atomreaktor skaleres hurtigt og produceres til en pris, som ligger under kulkraft.

Derudover kan den produceres på en fabrik og derefter fragtes hen til det sted, hvor der er behov for den – modsat et traditionelt atomkraftværk.

Reaktoren i sig selv kan forsyne et område med ca. 50.000 indbyggere plus industri, og derfor skal der selvsagt mange reaktorer til at levere energi til et land som Indonesien med over en kvart milliard indbyggere.

Modstanden

Men vejen til et nyt gennembrud for atomkraft er fortsat meget langt væk.

Hos danske Seaborg håber man på at have en reaktor klar i 2024. Hvis alt går efter planen.

Det er ikke selve teknologien, som er den største udfordring, men derimod at få en ny reaktor sikkerhedsgodkendt, så den kan sælges på det globale energimarked.

Atomkatastrofer som nedsmeltningen i Tjernobyl i 1986, der sendte radioaktive skyer helt Norge, og senest katastrofen i japanske Fukushima i 2011, har vendt store befolkningsgrupper mod atomkraft. Af samme grund er det en meget dyr proces at få godkendt en reaktor. Det kan ifølge eksperter koste helt op til halvdelen af det milliardbeløb, det koster at få den første smeltesalt-reaktor på markedet.

Hvis man spørger de to danske selskaber, som arbejder på reaktoren, taler de om, at frygten for atomkraft er overdreven.

»Der er en generationskløft i holdningen til atomkraft. Mange unge under 30 år er langt mere positive over for atomkraft på grund af de store klimafordele. Men blandt deres forældre er frygten stadig betydelig,« siger Thomas Steenberg, adm. direktør i Copenhagen Atomics.

»Hvis man kigger nøje på tallene, er atomkraft mindre farligt end kulkraft. Der er bygget en myte op om atomkraft - i hvert fald i nogle vestlige lande,« siger Troels Schönfeldt, adm. direktør i Seaborg Technologies.