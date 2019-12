Et par nye stillinger hos Forsvaret viser med al tydelighed, hvor høj efterspørglen er på folk med SAP som speciale.

Manglen på it-specialister i Danmark kan mærkes på bankkontoen hos konsulenter med dybt kendskab til Europas førende softwaresystem.

I et par nye udbud fremgår det, at Forsvaret er parat til at betale 26 mio. kr. for at hyre to SAP-konsulenter i syv år. Dermed kan de udvalgte kandidater hver især se frem til en årsløn på op imod 1,85 mio. kr. for at integrere henholdsvis Forsvarets business intelligence og ressourcestyring med det tyskudviklede planlægningsprogram.

Samtidig søger Arla, IBM, NNIT og stribevis af andre tunge selskaber it-medarbejdere med specifik forstand på SAP, der ifølge en kortlægning fra headhunterbureauet Prosapia anvendes af 88 af landets 200 største foretagender.

»SAP-specialister er inde og røre ved vitale dele af virksomhedernes grundmekanismer. Indkøb, produktion, lagerstyring, økonomi, lønudbetaling og så videre. Så der er en parallel mellem dem og overlægerne på et sygehus,« siger Claus Grotrian, adm. direktør for Prosapia.

Han peger på, at milliardvirksomheder kan tjene endog rigtig mange penge på blot at optimere driften med få procent, hvilket er hele omdrejningspunktet i SAP.

Sektionschefen for Forsvarets business intelligence, major Mikkel Vad Damgaard, betragter it-systemet som en form for centralnerve i administrationen og produktionen.

»Vores datamængder vokser hurtigt. Derfor er det mere og mere attraktivt at kunne bruge dem til noget. Det skal konsulenterne hjælpe os med, for både SAP og Forsvaret er en kompleks affære, så vi søger nogen, der kan favne hele det spændingsfelt,« forklarer Mikkel Vad Damgaard.

Af samme grund ærgrer det IT-Branchen, at der ikke uddannes flere it-specialister herhjemme i en situation, hvor de tydeligvis har stor betydning for erhvervslivets værdiskabelse.

»De unge står i kø for at komme ind på den slags uddannelser. Men desværre er der simpelthen ikke plads nok på universiteterne, selv om efterspørgslen er så stor. Det er synd for det danske samfund, for det gør det svært at fastholde vores digitale førerposition,« siger Birgitte Hass, adm. direktør for IT-Branchen.