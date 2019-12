Universal Robots har mistet flyvehøjde i 2019. Det er frustrerende, men virksomheden er nødt til at indstille sig på mindre vækst fremover, lyder det fra topchefen.

Den danske robotklynge har i årevis hævet sine seksaksede arme højt over hovedet i begejstring, men klyngens største virksomhed oplever nu en alvorlig opbremsning i salget.

Universal Robots’ omsætningsvækst er faldet fra 16 til 10 til 0 pct. i løbet af årets tre første kvartaler og er dermed blevet hægtet fuldstændig af udviklingen i fjor, hvor fremgangen i salget rundede 31 pct.

Det er en smule frustrerende, men vi har ikke forspildt mulighederne. De er der stadigvæk. Derfor forventer vi at være tilbage i fulde omdrejninger i 2020. Jürgen von Hollen, Adm. direktør i Universal Robots

Til sammenligning klarer lillebroderen Mobile Industrial Robots sig langt bedre i kraft af et omsætningshop på hele 47 pct. i det seneste kvartal, fremgår det af en finansiel rapport fra den fælles ejer, Teradyne.

Adm. direktør Jürgen von Hollen fra Universal Robots forklarer vækststoppet med, at handelskrige, politisk usikkerhed og global afmatning har fået mange kunder til at udskyde deres teknologiske investeringer.

»Det er en smule frustrerende, men vi har ikke forspildt mulighederne. De er der stadigvæk. Derfor forventer vi at være tilbage i fulde omdrejninger i 2020,« siger Jürgen von Hollen, som ved indgangen til 2019 var underlagt en forventning fra Teradyne om en vækst på 25-30 pct.

Universal Robots Stiftet i 2005 af Esben Østergaard, Kasper Støy og Kristian Kassow på SDU i Odense. Virksomheden blev kommercielt i 2009. Solgt til amerikanske Teradyne i 2015 for ca. 2 mia. kr. Har flere end 700 ansatte og distributører i over 50 lande Omsatte i 2018 for over 1,5 mia. kr. Udvikler, producerer og sælger kollaborative robotter, såkaldte cobots - dvs. fleksible robotter, der samarbejder med mennesker.

Af samme grund pointerer topchefen nu, at Universal Robots næppe vil kunne videreføre sine hidtidige vækstrater. Simpelthen fordi virksomheden er nået op i en anden vægtklasse end tidligere i kraft af en omsætning på mere end 1,5 mia. kr. og knap 700 medarbejdere.

Den amerikanske ejer er da også fortrøstningsfuld og peger på afmatningen inden for den europæiske bilindustri som den største enkeltfaktor i og med, at 40 pct. af den fynske forretnings salg er eksponeret mod automotive.

»Det kan mærkes på tværs af robotvirksomhederne, men Universal Robots har rent faktisk formået at opnå vækst i 2019, hvilket ikke gør sig gældende for en stribe af de største producenter i verden. Så vi vil fortsætte med at investere aggressivt i virksomheden,« siger Andrew Blanchard, vicepresident inden for Teradynes corporate relations.

Også medstifteren af Universal Robots Esben Østergaard hæfter sig ved det generelt flade marked, hvor de fire største spillere på feltet - ABB, Kuka, Yaskawa og Fanuc - alle har oplevet et decideret fald i omsætningen.

Svenske ABB har eksempelvis oplevet en tilbagegang på 3 pct. inden for kategorien ”industrial automation” og et fald på 6 pct. inden for ”robotics” i 3. kvartal.

»Så det at bevare status quo er ikke så dårligt. Det er ikke en katastrofe,« konstaterer Esben Østergaard, der forlod virksomheden i foråret for at blive selvstændig investor og rådgiver.