Der var tale om en teknisk fejl, lyder det.

Mr. Shithole.

Sådan blev den kinesiske statsleder Xi Jinpings navn beskrevet på Facebook i en automatisk oversættelse fra burmesisk til engelsk.

Den oversættelse har Facebook nu valgt at undskylde for, og techvirksomheden lover, at fejlen er blevet rettet.

Det skriver The Guardian.

Sagen opstod, efter den kinesiske præsident Xi Jinpings besøg i Myanmar lørdag, hvor han sammen med statsrådgiver Aung San Suu Kyi underskrev en række aftaler om kinesisk støttede infrastrukturplaner i landet.

En meddelelse om besøget blev offentliggjort på Suu Kyis officielle Facebook-side, men da den blev oversat til engelsk, var den fyldt med referencer til 'Mr. Shithole' i stedet for den kinesiske statsleders navn.

Det er ifølge mediet ikke klart, hvor længe fejlen varede, men fejlen gik ikke for eksempel ikke igen på Googles oversættelsesfunktion.

»Vi har løst et teknisk problem, der var skyld i forkerte oversættelser fra burmesisk til engelsk på Facebook. Dette skulle ikke være sket, og vi forsøger nu at sikre, at det ikke sker igen. Vi undskylder for den fornærmelse, det har forårsaget,« lyder det i en meddelelse fra Facebook.

Fejlen skyldtes ifølge Facebook, at man ikke havde Xi Jinpings navn i den burmesiske database, og derfor måtte Facebook-systemet gætte sig frem. Det gæt blev altså ifølge techvirksomheden 'Mr. Shithole'.

Facebook har haft problemer med oversættelser fra burmesisk før, skriver Reuters.

I 2018 blev muligheden for at oversætte fra burmesisk midlertidigt sat på pause, fordi oversættelsesfunktionen skabte tekst, der ikke hang sammen.