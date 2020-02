Lithium Balance har i årevis arbejdet på software til at styre batterierne i elbiler og har nu fået et gennembrud på det kinesiske marked og hos Ford. Ny investering fra amerikanske Sensata skal for alvor sparke hul på væksten.

I 13 år har et lille dansk firma arbejdet på software, der kan styre lithium-batterier, lang tid før det blev moderne at tale om elbiler. Men nu begynder den langvarige satsning for alvor at give pote. Lithium-batterier er blevet det vigtigste råstof i bilbranchen, og god software til batteriet er blevet en efterspurgt vare.

Derfor kan Lithium Balance nu kalde sig leverandør til Fords næste elbil, som skal produceres i Kina.

»Det er en elektrisk SUV til det kinesiske marked, og det bliver med vores battery management system i. Den skal produceres i 10.000 styk det første år. Vi har ramt helt rigtigt med den her platform,« siger Lars Barkler, direktør for Lithium Balance.

Aftalen er kommet i stand gennem den kinesiske medejer af Lithium Balance, Zenlead, som producerer batteripakker for flere af de store elbilsfirmaer i Kina. Og nu har Lithium Balance også fået en ’storebror’, der kan hjælpe selskabet til de store aftaler i resten af verden, amerikanske Sensata, som er storleverandør til bilindustrien globalt.

Lithium Balance Stiftet i 2006 på Teknologisk Institut, med et mål om at gøre lithium-ion-batterier brugbare i mere krævende sammenhænge som f.eks. elbiler.

40 medarbejdere, med hovedkvarter i Smørum udenfor København.

Siden 2007 har Lars Barkler været direktør.

Hovedproduktet, et batteristyringssystem, sørger for at oplade og aflade de tusindvis af små batterier, der tilsammen udgør en stor batteripakke i en elbil. Det er afgørende for levetiden, kapaciteten og sikkerheden.

Ejet af Ørsted, en gruppe danske investorer, Lars Barkler, kinesiske Zenlead (en del af koncernen Shangshou), og amerikanske Sensata.

Samlet er der skudt omkring 100 mio. kr. ind i selskabet, der gennem årene også har modtaget mange tilskud til forskningsprojekter.

De første mange år lå salget hos producenter af mindre el-køretøjer og kunder i industrien. I dag er fokus især på at slå igennem globalt i den traditionelle bilbranche, der nu satser stort på elbiler.

Omsætningen på salg af produkter er gået fra 15,4 mio. kr. i 2017 til 35,7 mio. kr. i 2019. Salget vil blive fordoblet i 2020, lyder forventningen.

Lithium Balance har kørt med underskud alle årene. Isoleret giver salget af systemer til mindre køretøjer i dag overskud.

I en ny runde investerer Sensata 18 mio. kr. i Lithium Balance, oven i de fire mio. kr., der faldt i første omgang i sommeren 2019. Dermed ejer amerikanerne nu 24 pct. af det danske selskab med 40 ansatte, efter også at have købt aktieandele fra en del af ejerkredsen.

»Vi er begejstrede for at kunne indgå partnerskab med det talentfulde, lokale team hos Lithium Balance, så vi kan levere batterystyringssystemer til bilbranchen og industrien. Samarbejdet med Lithium Balance skrider godt frem, og vi ser store fremskridt i vores udvikling af produkter, herunder fælles projekter om teknologi, og i interessen fra kunder,« siger Steve Beringhause, teknologidirektør i Sensata.

Ét projekt hos en bilproducent kan betyde én milliard i omsætning over nogle år. Så det er ikke mange projekter, vi skal vinde. Lars Barkler, Lithium Balance

Den form for partnerskab er afgørende for Lithium Balances fremtid, for bilbranchen er et barskt sted.

»Bilproducenter køber ikke fra så små virksomheder som vores, så vi ville aldrig selv kunne komme ind i de store bilproducenters programmer. Sensata skal være vores globale distributør, og de handler allerede med alle de store bilproducenter,« siger Lars Barkler.

Sensata Amerikansk, børsnoteret koncern etableret i 1910.

Leverer sensorer til de fleste industrier, herunder producenter af bl.a. biler og fly.

I et typisk rutefly er der omkring 2.000 sensorer fra Sensata.

Omsætningen var i 2018 på 23,8 mia. kr. og nettoresultatet på 4,1 mia. kr.

Batteri-softwaren er afgørende for, hvor godt et batteri bliver udnyttet – der er kort fortalt flere kilometer at hente i hver opladning. Et selskab som Tesla nyder i dag godt af sin lange erfaring på området – og det er den samme ekspertise, som Lithium Balance nu skal sælge til de store bilproducenter.

Interessen er stor, og projektet med Fords elbil vil blive fulgt af mange andre, store opgaver i branchen, siger Lars Barkler.

»Forventningen er, at vi om fem år har en omsætning i milliardklassen. Ét projekt hos en bilproducent kan betyde én milliard i omsætning over nogle år. Så det er ikke mange projekter, vi skal vinde,« siger han.