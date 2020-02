Afskedigelserne har bl.a. ramt kontoret i København.

En af Danmarks største iværksættersucceser, fintech-virksomheden Tradeshift, har måttet sige farvel til et trecifret antal medarbejdere. Det bekræfter medstifter Mikkel Hippe Brun over for Computerworld.

Afskedigelserne er sket på bl.a. hovedkontoret i San Francisco og i København, og de skyldes en omstrukturering af selskabet, som forsøger at skabe overskud.

»Det er en hård beslutning at tage, og det er ikke noget, som vi gør uden at tænke os rigtig grundigt om og overveje, om vi kan gøre det anderledes,« siger Mikkel Hippe Brun til Computerworld.

Tradeshift kort fortalt Stiftet i 2009 i Danmark af Christian Lanng, Mikkel Hippe Brun og Gert Sylvest med investor Morten Lund i ryggen.

De tre stiftere kendte hinanden fra It- og Telestyrelsen, hvor de i 2005 lancerede NemHandel, der gjorde alle betalinger i den offentlige sektor digitale.

Tradeshift bygger på samme idé om at digitalisere fakturaer og betalinger, bare globalt og for virksomheder af alle størrelser.

Siden er Tradeshift flyttet til San Francisco og har rejst hele 2,9 mia. kr. fra investorer. Selskabet er vurderet til over 7 mia. kr. og er dermed en ”unicorn” – en startup med en værdi over 1 mia. dollars.

Hvor mange fyringer der præcist er tale om, vil det danske selskab ikke ud med. Men Mikkel Hippe Brun fortæller til Computerworld, at Tradeshift fortsat har over 1.000 medarbejdere på verdensplan.

Tradeshift er stiftet af de tre danskere Christian Lanng, Mikkel Hippe Brun og Gert Sylvest med hjælp fra Skype-investoren Morten Lund, der lagde garage til i begyndelsen i 2009.

Siden har Tradeshift fået hovedkontor i Silicon Valley, er blevet verdens førende inden for digital samhandel mellem virksomheder og har rejst knap 3 mia. kr. i kapital fra investorer med Goldman Sachs i spidsen.

Tradeshift er i dag vurderet til over 7 mia. kr.

Den danske afdeling af Tradeshift kom sidste år i vælten, da Finans kunne fortælle, at Erhvervsstyrelsen havde sendt det danske datterselskab til tvangsopløsning.

Det skyldtes, at selskabet ikke havde indsendt sit 2018-regnskab til tiden og efterfølgende havde overset advarsler fra Erhvervsstyrelsen om tvangsopløsningen.

Mikkel Hippe Brun kaldte sagen for en »pinlig affære« og sagde, at det ikke var »sjovt at få udstillet det beskidste vasketøj.« Kort tid efter fik Tradeshift ApS indsent sit årsregnskab og kom dermed ud af skammekrogen.