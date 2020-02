Mark Zuckerberg: Facebook vil gladeligt betale mere i skat i Europa

Facebooks topchef støtter forsøg på at skabe en mere fair beskatning på globalt plan.

Søren Kragballe, f. 1955, er profilredaktør på Finans. Han har i mere 25 år beskæftiget sig med erhvervsjournalistik. Efter praktiktiden på Jydske Tidende i Tønder og Kolding kom Søren i 1985 til Ritzaus Bureau i København. Herfra blev han i 1990 ansat på Dagbladet Børsen og skiftede til Jyllands-Postens erhvervsredaktion i 1999, hvor han har været siden. Han har primært beskæftiget sig med de store industrivirksomheder og har især en forkærlighed for de af selskaberne, der kan fremvise aner tilbage til tiden, hvor Jacobsen, Tietgen og H.N. Andersen regerede. Søren Kragballe er oprindeligt fra Sønderjylland og har tidligere spillet ishockey for Vojens, hvor det blev til tre Danmarksmesterskaber og en del landskampe.

Facebooks topchef Mark Zuckerberg siger, at han er klar til at acceptere en højere beskatning i Europa, og at betalingerne skal ske til flere lande.

Zuckerberg er dermed klar til at støtte den europæiske økonomiske samarbejdsorganisation OECD's planer om at finde en løsning på beskatningen af store teknologiselskaber på globalt plan, skriver BBC.

Facebook og andre af de store teknologiselskaber som Amazon, Apple og Google er i flere tilfælde blevet beskyldt for ikke at betale en fair skat af deres store overskud.

Ofte henviser selskaberne til, at de betaler skat, der hvor hovedkvartererne findes, eller hvor selskaberne er registreret. Og ikke i de lande hvor pengene reelt tjenes.

Det har fået flere lande med Frankrig og Storbritannien i spidsen til at true med særregler, så man beskatter en del af omsætningen i stedet for overskuddet.

I Storbritannien betalte Facebook i 2018 blot 255 mio. kr. i skat, selv om Facebook havde en omsætning på over 14,7 mia. kr.

Ifølge BBC vil Mark Zuckerberg kommentere muligheden for ændrede skatteregler nærmere på en konference i München lørdag, hvor han blandt andet vil sige:

»Jeg forstår godt, at der er frustration over, hvordan teknologiselskaberne beskattes i Europa. Vi ser også gerne en reform af skatteopkrævningen, og jeg er glad for, at OECD undersøger det. Vi ønsker, at OECD-processen skal lykkes, så vi har et stabilt og pålideligt system fremover. Og vi accepterer, at det kan betyde, at vi er nødt til at betale mere i skat og betale den forskellige steder.«

Storbritannien har tidligere sagt, at man vil indføre sin egen digitale salgsskat i april, selv om USA har protesteret. Den ventes samlet set at give et skatteprovenu på 500 mio. pund eller næsten 4,5 mia. kr. om året.

I Frankrig har regeringen indvilget i at udskyde sin digitale salgsskat til slutningen af året i forventningen om, at der kommer en aftale, der dækker hele verden.

Som modtræk har USA truet med en særskat på fransk champagne og oste.