Legendarisk it-udvikler død - opfandt berømt genvej

Larry Tesler, som opfandt genvejen for klip, kopier og sæt ind, er død i en alder af 74 år.

Selvom de fleste knap nok kender ham, har han med garanti haft en stor indflydelse på deres dagligdag med sin opfindelse fra 1960’erne.

Larry Tesler, softwareudvikleren, som bl.a. stod bag genvejstasterne til »klip, kopier og sæt ind«, er død i en alder af 74 år. Det skriver BBC.

Den ikoniske ingeniør blev født i New York i 1945 og begyndte sit arbejde i Silicon Valley i 1960’ernes USA, hvor computere var en sjældenhed, og it-industrien stadig var i sin spæde start.

Han dimitterede fra Stanford University, hvorefter han specialiserede sig i at udvikle brugergrænseflader - det vil sige den software, som gør computeren nemmere at håndtere for almindelige forbrugere.

Tidligt i sin karriere arbejdede Larry Tesler for Xerox, som er kendt for at producere print- og kopimaskiner. Det var i midten af 1970’erne, at han, med sin kollega Tim Mott, opfandt funktionerne og de kendte genveje.

Hvis du har brugt en computer, har du med sikkerhed haft stor glæde af dem: Ctrl-X, Ctrl-C og Ctrl-V - klip, kopier og sæt ind.

Til trods for at Larry Tesler skabte en standard for funktionen og havde stor succes hos Xerox, kunne han ikke lade være med at sige ja, da Steve Jobs i 1980 headhuntede ham til en plads i Apples udviklingsafdeling.

Med sig fra Xerox tog han en idé, som viste sig at være strålende: En grafisk grænseflade, som brugerne kunne klikke rundt på for at få funktioner frem. Før da havde man ikke en mus, men blot tastaturet.

Brugergrænsefladen og tastaturgenvejene blev en del af Apples Lisa-computer, der udkom i 1983. Året efter udkom den første Macintosh, som for alvor bragte Apple ind i computer-kapløbet.

I dag former Larry Teslers idéer fortsat vores dagligdag - om så det var igennem hans genveje eller videreudviklingen af brugergrænsefladen, som i dag er standard på både PC’er og Mac-computere verden over.

Silicon Valleys Computer History Museum har ifølge BBC udtalt, at Larry Tesler »kombinerede computerdannelse med en vision om, at computere bør være til for alle og enhver.«