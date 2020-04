Brødre kvittede universitetet: Nu er deres it-virksomhed 240 mia. kr. værd

To brødre med flair for it har skabt en verdensomspændende succes. Og det er ikke første gang, at de tjener millioner på en selvskabt virksomhed.

Du har muligvis aldrig hørt om John Collison og hans bror Patrick Collison. To unge irere, der begge kvittede universitetet for at forfølge en drøm.

Den drøm er nu blevet til en global it-virksomhed, som ad flere omgange har fået massive kapitalindsprøjtninger. Den seneste af slagsen betyder, at brødrenes virksomhed, Stripe, nu er værdiansat til cirka 240 mia. kr.

Collison-brødrene er blandt verdens yngste selvskabte dollar-milliardærer. De har sammen udviklet en løsning, der gør det hurtigt og enkelt at håndtere betalinger over internettet.

I korte træk leverer Stripe en netbetalingstjeneste, der kan sættes op på ganske få minutter. Når kunder har registreret sig i Stripe, kan de handle hos alle netbutikker, der samarbejder med Stripe, uden at skulle udfylde personlige oplysninger i butikkerne.

»Idéen er at lade folk handle med færrest mulige klik og uden fordyrende mellemled,« har John Collison tidligere forklaret.

Stripe har hundredtusindvis af virksomheder som kunder over hele verden og tjener penge på at tage et fast gebyr ved hver betaling.

Det indbringer hvert år milliarder i omsætning.

Collison-brødrene stiftede Stripe tilbage i 2011. Kort forinden var storebror Patrick Collison droppet ud af MIT (Massachusetts Institute of Technology) og lillebror John Collison ud af Harvard.

Allerede dengang havde it-brødrene flere profilerede investorer i ryggen, heriblandt Andreesen Horowitz og Tesla-medstifter Elon Musk.

Siden har bl.a. Google-selskabet Capital G skudt milliarder i Stripe, som er vokset til en verdensomspændende betalingsformidler.

I alt har Stripe fået kapitalindsprøjtninger for 11 mia. kr. Collison-brødrene ejer 12 pct. af selskabet og har begge en anslået formue på over 20 mia. kr.

Men faktisk er Stripe ikke den eneste virksomhed, som brødrene står bag.

Som teenagere udviklede de en software, som kunne hjælpe private sælgere på eBay med at styre deres forretning. Brødrene flyttede til USA for at lancere deres startup, Automatic, som de i 2008 solgte for fem mio. dollars.