Thorning får et millionbeløb for at overvåge Facebook

IBM's innovationsarkitekt er bange for, at Oversight Board tjener et helt andet formål end at gå i flæsket på Facebook.

Det fremgår af den såkaldte trust agreement bag det nye Oversight Board, hvor Danmarks tidligere statsminister og 39 andre medlemmer med vidt forskellige kvalifikationer, ophav og synspunkter skal hjælpe verdens største sociale medie med at håndtere kontroversielt indhold på en mere transparent og tilbundsgående måde.

Facebook har til formålet oprettet en særlig fond med 130 mio. dollars, som skal bruges til at honorere arbejdet og betale for administrationen de næste seks år. Hvert medlem er valgt for en treårig periode og er - som det hedder i aftalen - berettiget til 200.000 dollars om året svarende til 1,37 mio. kr. med den aktuelle kurs.

Helle Thorning-Schmidt har som en del af formandskabet været med til at udfærdige grundlaget for Oversight Boards arbejde. Hun ønsker ikke at forholde sig til den specifikke aflønning, men forklarer overordnet set, at niveauet svarer til tillidsposterne i techbranchen.

Selve beløbet har IBM’s innovationsarkitekt, Kim Escherich, ikke noget problem med - men konstruktionen er han mildest talt skeptisk over for.

»Det svarer lidt til at sætte Patientklagenævnet til at revolutionere sundhedssystemet. For sagerne bliver jo først rejst for boardet, når noget er gået galt,« siger Kim Escherich, der i lighed med andre kritikere pointerer, at Oversight Board ikke får indflydelse på Facebooks algoritmer og setup.

Men kan man ikke argumentere for, at Facebook med denne model giver 40 magtfulde mennesker en platform og dermed med vilje sætter sig selv i en mere sårbar position?

»Jo, men det kan jo også forholde sig omvendt. At 40 magtfulde mennesker føler en form forpligtelse til ikke at rejse nogle af de mest kontroversielle sager. Så selvfølgelig er det et fornuftigt initiativ. Jeg ser bare ikke noget markant opgør med den måde, Facebook grundlæggende fungerer, fordi boardets ansvarsområde virker ret begrænset,« forklarer Kim Escherich.

Han er derfor bange for, at Oversight Board dybest set er opfundet for at undgå en regulering af Facebook udefra, sådan som stribevis af politikere har krævet det i forlængelse af sagerne om techgigantens magtmisbrug.