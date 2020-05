Facebook nægter at deltage i censur-kamp på sociale medier

Mens Twitter har skjult flere af Donald Trumps tweets, mener Facebook ikke, at formuleringerne overtræder retningslinjer.

Mens Twitter er havnet i et mindre stormvejr for at skjule tweets fra USA’s præsident, Donald Trump, så har Facebook absolut ingen planer om at gå præsidentens opslag efter i sømmene eller at skjule dem.

Det skriver The Guardian.

Trump havde fremsat en udtalelse på både Twitter, Facebook og Instagram torsdag aften, som Twitter altså vurderede som værende en opfordring til vold, og valgte derfor at skjule den.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

»Når plyndringerne begynder, begynder skyderiet,« sluttede præsidenten sit tweet af med, og det er øjensynligt netop den formulering, der altså har fået Twitter til at skjule tweetet, der kun kommer frem, hvis man tillader det.

Men Facebook har altså ikke valgt at gøre det samme. Selvom det sociale medie har regler, der ikke tillader tale, der kan opfordre til vold, så har Trumps opslag fået lov til at leve videre uforstyrret.

Facebooks administrerende direktør, Mark Zuckerberg, forsvarede fredag aften Facebooks beslutning med, at virksomheden har en politik om, at advarsler om brug af magt fra statsaktører gerne må blive stående. Zuckerberg forklarede også i opslaget på Facebook, at han ikke mener, at Trump har opfordret til vold i det pågældende opslag.

»Jeg ved, at mange mennesker er urolige over, at vi har ladet præsidentens opslag stå, men vores holdning er, at vi skal muliggøre så meget ytringsfrihed som muligt, medmindre det vil medføre overhængende risiko for specifikke farer, der er beskrevet i vores klare politikker,« skriver han.

Lørdag formiddag er Trumps opslag på Facebook blevet delt mere end 67.000 gange, mens 248.000 har reageret på det.

Samtidigt arbejder Trump på et dekret, der skal gøre sociale medier ansvarlige for, hvad der optræder på deres platforme. Dekretet skal fjerne den immunitet, der beskytter de sociale medier mod at blive holdt ansvarlige for, hvad deres brugere deler. Derudover giver det nye dekret også myndigheder mulighed for at undersøge, om de kan pålægge nye regler for sociale medier.