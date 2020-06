Webtjenesten One.com har oplevet et kundeboom under coronakrisen

Danske restauranter og tøjbutikker har i stor stil oprettet webshops under nedlukningen i april og maj.

Nedlukningen af Danmark har fået erhvervslivet til at oprette virtuelle forretningsveje i så stor stil, at webtjenesten One.com har oplevet en kundetilvækst på mere end 50 pct. herhjemme i april og maj.

Det fremgår af en pressemeddelelse, hvor One.com beretter om, at især restauranter og tøjbutikker har været ivrige for at lancere digitale tilbud i manglen på en fysisk tilstedeværelse.

One.com er et af de førende selskaber i Europa inden for formidling af domæner og drift af hjemmesider. Den 18 år gamle webtjeneste kan således mønstre 1,5 mio. kunder fordelt på omtrent 150 lande og har sit udviklingskontor i København tæt på hovedsædet i Malmø.

Også i lande som Belgien, Holland og Norge har One.com fået en masse nye kunder, hvilket dog vel at mærke skal ses i lyset af, at tjenesten i slutningen af marts tilbød et års gratis webshop inklusive domænenavn som følge af pandemien.

I Sverige, der har indført langt færre restriktioner end de øvrige lande i Nordeuropa, har One.com derimod måttet nøjes med 7 pct. flere kunder i april og maj sammenlignet med den samme periode sidste år.