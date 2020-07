TikTok sletter 29.000 corona-videoer i Europa

Den kinesiske app har slettet tusinder af videoer i et forsøg på at komme misinformation til livs.

Som flere og flere brugere strømmer til et socialt medie, jo mere skal man holde øje med, at de overholder reglerne. Den populære video-app TikTok har måttet slette ca. 29.000 videoer på appen for brud på regler om misinformation til skade for andre.

Det skriver CNBC.

Den kinesiske app, der lader brugerne lave korte videoer og uploade dem på platformen skriver, at det er imod reglerne at lave indhold på appen, der indeholder misinformation, der kan være til fare for personers sundhed.

Af de 29.000 videoer, der er blevet slettet, indeholdt ca. 3.000 medicinsk misinformation.

»Baseret på vores analyse, er vores overordnede konklusion, at vi har set lave niveauer af indhold, der krænkede vores fællesskabsretningslinjer relateret til Covid-19 i Europa,« skriver Theo Bertram, TikToks europæiske direktør for regeringsforhold og offentlig politik i et blogindlæg.

Han skriver også, at antallet af videoer relateret til Covid-19, som har indeholdt brud på retningslinjerne, var på sit højeste i marts og siden er faldet betydeligt.

På TikTok, der især er populær hos unge, kommer der automatisk et banner frem med fakta om coronavirus på videoer, der indeholder ord, hashtags eller musik, der er relateret til coronavirus.

Det er ifølge TikTok mindre end 1 pct. af de videoer, der bliver lavet på TikTok, der bliver slettet for brud på retningslinjerne.

TikTok er blevet downloadet mere end 2 milliarder gange på verdensplan.