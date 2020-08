Facebook giver medarbejdere 1000 dollars for at arbejde hjemme

Den amerikanske it-gigant giver de ansatte mulighed for hjemmearbejde frem til juli 2021.

1000 dollars for at arbejde hjemme. Det er, hvad Facebook nu vælger at tilbyde sine medarbejdere som en konsekvens af covid-19.

De 1000 dollars, eller hvad svarer til cirka 6300 kr., skal bruges til at indrette et hjemmekontor, som medarbejderne kan vælge at arbejde fra frem til juli 2021.

Det skriver Reuters.

Facebook bliver dermed den seneste it-gigant, som vælger at give medarbejderne mulighed for at arbejde på hjemmekontorer langt ind i næste kalenderår. Tidligere har selskabet bag Google, Alphabet Inc, og Twitter lavet lignende foranstaltninger på grund af smittetrykket.

»Baseret på vejledning fra eksperter og beslutninger fra vores interne diskussioner om disse ting, har vi valgt at give medarbejderne mulighed for frivilligt at arbejde fra hjemmet frem til juli 2021. I denne sammenhæng giver vi medarbejderne 1000 dollars til kontorudstyr,« siger en repræsentant fra Facebook til Reuters.

Facebook meddelte også, at de ville fortsætte med at åbne kontorer i roligt tempo på steder, hvor regeringen tillader det, og hvor smittetallet er faldende.

Selskabet mener dog, at det på grund af høje smittetryk er usandsynligt, at mange kontoret i USA og Latinamerika vil åbne før årsskiftet, skriver Reuters.