Tesla med rekordoverskud i Danmark

Tesla har i øjeblikket meget medvind. Det gør sig også gældende i Danmark, hvor de mange solgte biler nu smitter meget positivt af på det danske datterselskab.

Tesla kan nærmest gå på vandet lige nu.

Bilmærket er det største i verden målt på markedsværdi, aktiekursen er steget med astronomiske 272 pct. i år, og de seneste fire kvartaler har der været overskud på bundlinjen for det amerikanske moderselskab Tesla Inc.

Nu er succesen tilmed begyndt at smitte voldsomt af på det danske datterselskab Tesla Motors Denmark ApS.

I 2019 havde Tesla i Danmark et overskud efter skat på 30,4 mio. kr. Til sammenligning havde selskabet i 2018 et underskud på 7,6 mio. kr.

Det nye overskud er det klart højeste, Tesla nogensinde har haft i Danmark. Årsagen er simpel; et øget salg af biler, som også har betydet, at bruttofortjenesten i regnskabsåret er steget med 43 pct.

»Antallet af leverede biler i 2019 oversteg 2018 grundet introduktionen af Model 3,« skriver Tesla Motors Denmark i regnskabet med henvisning til den populære Tesla Model 3, der er en billigere udgave end andre Tesla-modeller.

Selvom coronapandemien har ramt bilsalget i store dele af året, er Tesla tilsyneladende gået fri af den krise.

»I den første halvdel af 2020 leverede vi flere biler sammenlignet med 2019. Det er dog stadig for tidligt at give en vurdering af, og om i hvilket omfang covid-19 vil påvirke omsætningen i andet halvår af 2020,« står der i Tesla-regnskabet.

Tal fra De Danske Bilimportører viser, at der i årets første syv måneder blev nygregistreret 1.555 Tesla-biler i Danmark. For et år siden var tallet for samme periode på 1.322.

Af de større bilmærker i Danmark har kun Kia oplevet en lignende fremgang i 2020, viser tallene fra De Danske Bilimportører.

Går man lidt længere tilbage i tiden, bliver det endnu mere tydeligt, at Tesla bliver mere og mere populær i Danmark. I 2017 blev der nyregistreret 98 Tesla-biler, mens der blev nyregistreret 95 Tesla'er i 2018.

Tesla Motors Denmark beskæftigede 95 ansatte i 2019.