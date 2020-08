Brændende batteri fra ekstern sælger er lige blevet til Amazons problem

En ny dom i USA gør nu Amazon ansvarlig for alle de produkter, som andre sælger via Amazon.

Du kan købe næsten hvad som helst på Amazon.com, og den primære forklaring er, at Amazon for tyve år siden valgte at åbne sine hylder for andre digitale købmænd.

Men nu kan den beslutning vise sig at give problemer, for i en ny dom fra en appeldomstol i Californien får Amazon nu det fulde ansvar for alle produkter solgt via Amazon.com – også de eksterne. Det skriver CNBC.

Sagen, der faldt dom i, handler om købet af et batteri til en bærbar computer, som var fejlbehæftet og brød i brand, så kunden fik tredjegradsforbrændinger. Købet skete på Amazon.com, men det var i praksis butikken Lenoge Technology HK Ltd. som solgte det farlige batteri.

Den slags sager har Amazon haft en del af gennem tiden og har indtil nu med succes fralagt sig ethvert ansvar. I en handel mellem en kunde og en af de eksterne købmænd er Amazon bare en it-platform, der sørger for at de kan mødes, har Amazon holdt fast i.

Men denne gang rakte det forsvar ikke. Amazon var for dybt indblandet i salget af batteriet og har derfor også et ansvar for produktet, afgjorde dommeren.

Omkring 60 pct. af salget af varer på Amazon.com sker i dag gennem Amazon Marketplace, altså de eksterne købmænd. De kan vælge forskellige måder at sælge på hos Amazon, fra at få Amazon til at stå for hele transaktionen og logistikken, til blot bruge Amazon som udstillingsvindue og salgskanal. Og i denne sag havde Amazon både haft batteriet liggende på sine lagre, sendt det afsted, stået for at indkræve betaling og taget en andel af købesummen, fremgår det af dommen. Dermed kan Amazon ikke påstå, at selskabet blot er en mellemmand, der forbinder kunde og netbutik.

Konsekvenserne af dommen er foreløbigt svære at gisne om, men potentielt kan Amazon se frem til en række nye erstatningssager. Derudover vil selskabet også være nødt til at skrue grundigt op for kvalitetskontrollen af de varer, der bliver solgt gennem Amazon.com.