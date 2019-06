Venstre vandt, blå blok nedsmeltede, og erhvervslivet fik et lyspunkt

Erhvervslivet har vundet valget 2-0. Måske. Både udlændinge- og skattelempelser kan være i sigte.

Så. Nu er der igen medvind på cykelstien for dansk erhvervsliv.

Valget efterlod godt nok blå blok som et bombekrater. 75 mandater kunne der tælles til ved midnatstid, og det er markant under de 91 bag Mette Frederiksen. Derudover endte den mest stålsatte liberale stemme, Liberal Alliance, på valgdagen som en virksomhed, der kun med nød og næppe har kunnet erklæres solvent efter en revisorgennemgang. Partiet tabte efter noder, inklusive formandens mandat, og holdt sig kun lige over spærregrænsen.

Så hvor er lyspunktet? Sejren for erhvervslivet?

Sejren bor i to delresultater.

Det ene delresultatet er, at den ultrastramme udlændingepolitik er kommet skidt ud valget. Kolossalt skidt.

Dansk Folkeparti tabte i går 21 ud af 37 mandater og ligger til at skulle genopfinde sig selv. Partiet, der har været balancepunktet i dansk politik siden 2001 - med fire års undtagelse fra 2011 til 2015 - ligner en løve, der har fået ryddet undermunden. Den kan godt true med at bide, men et tandlægecheck vil vise, at faren er overskuelig.

Nye Borgerlige er så kommet ind, men blå bloks førerhund, Venstre, vil tilsyneladende ikke vide af partiet. Bundlinje: Hængelåsen er væk på – moderate – lempelser af udlændingepolitikken. Uanset om det er en rød eller blå regering, der ender med at forvalte A/S Danmark, er der lys.

Det andet spændende delresultat er Det Radikale Venstres imponerende fremgang. Otte mandater vinder partiet. En fordobling. Det Radikale Venstres økonomiske politik kunne nemt sælges i cellofan med blå sløjfe omkring til borgerlige vælgere. Intet kan skræmme.

Det kan til gengæld partiets udlændingepolitik. Den er ekstrem. Det Radikale Venstres udlændingepolitik er antitesen til Socialdemokratiets, Venstres, Konservatives og Dansk Folkepartis. Ja, selv SF ligger en snudespids til højre for De Radikale på området.

Erhvervslivet kan for alvor mærke medvind på cykelstien, hvis det bliver De Radikales økonomiske politik, der bliver det nye balancepunkt i dansk politik. Så kan en blokering være brudt: Personskattelettelser i den øvre ende vil igen være en mulighed.

Og kan De Radikale acceptere en pragmatisk tilgang til sine ambitioner på udlændingepolitikken, er der flere åbne døre. Den udlændingevenlige linje skal disciplineres til at omfatte efterspurgt arbejdskraft, ikke fremmede som helhed, for at ligge optimalt i forhold til erhvervslivets behov - og kunne accepteres af et bredt politisk flertal.

Linjen skal kunne forenes med paradigmet om en ”fast og fair” udlændingepolitik som en grundsten under dansk politik.

Folketingsvalget 2019 tænder lys i mørket for danske erhvervsliv. Venstre vandt, blå blok nedsmeltede, og erhvervslivet fik et lyspunkt.

Og når dronningerunderne og de politiske spilfægterier er overstået, kan danske virksomheder stå med et klart bedre udgangspunkt for at skabe vækst og fremtidssikre velfærdssamfundet end før valget.

Anders Heide Mortensen er kommentator på Finans og kommunikationsrådgiver. Cand.scient.pol. og tidligere pressechef i Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Han kan kontaktes på anders@heidekom.dk.