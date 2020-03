Ups, vi har nationaliseret de frie finansmarkeder i hele verden

Steen Rosenbak, f. 1967, er chefredaktør for Finans. Han har været optaget af at udvikle kvalitetsjournalistik om erhvervslivet, siden han først stiftede bekendtskab med faget som journalistpraktikant på Børsen sidst i 1980’erne. Steen har siden arbejdet som finansreporter på Reuters, Økonomisk Ugebrev og Morgenavisen Jyllands-Posten.



I 2003 blev han erhvervsredaktør på Jyllands-Posten og i 2012 medlem af chefredaktionen samme sted. I 2014 blev han chef for Finans, som han har været en af hovedmændene bag udviklingen af.



Steen taler gerne højt og længe om nødvendigheden af en kritisk og uafhængig erhvervspresse, men har personligt over et par årtier udviklet et irrationelt afhængighedsforhold af alt, der smager det fjerneste af italiensk nationalkultur og - temperament.