Virksomheder er elendige til at købe op

50-90 pct. af alle opkøb giver ikke værdi til aktionærerne, viser en stribe studier. Fejlraten gælder også for danske virksomheder, lyder det.

Når en topchef kaster sin kærlighed på et opkøbsmål, har investorerne god grund til at være kritiske. Over halvdelen af alle virksomhedshandler giver ikke værdi til aktionærerne, bekræfter undersøgelse på undersøgelse.

Ifølge en rapport fra revisions- og konsulentkoncernen KPMG fejler 83 pct. af virksomhedshandler i at skabe værdi til aktionærerne. Det er til trods for, at 82 pct. af lederne mener, at deres opkøb har været en succes.

Den berømte Harvard Business School-professor Clayton Christensen sætter tallet til mellem 70-90 pct., mens Boston Consulting Group anslår, at det gælder for over 50 pct.

»Jeg tror ikke, danske virksomheder er dårligere end resten af verden. De er formentlig heller ikke bedre end resten af verden. Desværre,« siger Peter Zink Secher, stifter af rådgivningsvirksomheden Fixcorp.

Han har netop udgivet bogen The M&A Formula, hvor han gennem samtaler med direktørerne for verdens mest succesfulde opkøbere har forsøgt at finde ud af, hvad opskriften bag det succesfulde opkøb er.

Til trods for de dystre statistikker holder både danske og udenlandske virksomheder sig ikke tilbage med at købe op. Danske virksomheder købte 8 pct. flere danske selskaber i første halvår af 2017 set i forhold til året før. I samme periode købte de 28 pct. flere udenlandske selskaber.

En gennemgang af de 10 største virksomhedskøb de seneste 10 år viser også, at langt fra alle har været succesfulde.

»Der er en del af de kæmpestore opkøb, der ikke har skabt værdi til aktionærerne. Nogle er imperiebyggere, og dem er vi bekymrede for. Er det bare for at blive større, eller er der et langsigtet aktionærrationale bag opkøbet?« spørger Jesper Langmack, investeringsdirektør hos Danica Pension.

Han peger på, at investorer i stigende grad råber lederne op, når de tvivler på fornuften og synergierne ved et opkøb.

Peter Zink Secher peger på, at toplaget i ledelserne kan være meget mandsdrevet, hvor man gerne vil markere sig.

»For nogen løber det lidt af med dem. Hvis du er omgivet af eksterne rådgivere, som får succeshonorarer på 4-5 mio. dollars, så er der ikke én af de eksterne rådgivere, der får chefen til at stoppe op og overveje købet en ekstra gang. De vil bare stå og heppe,« siger han.

Royal Unibrew er en af de virksomheder, der i 00’erne måtte tage store tab på opkøb i Polen. I 2013 lykkedes det koncernen succesfuldt at integrere det finske storbryggeri Hartwall. Den adm. direktør Hans Savonije følger også med i opkøbsræset blandt øvrige virksomheder.

»Hvis du gør opkøb til en del af den administrerende direktørs bonus, så går han ud og køber noget, fordi han følger pengene. Men det er ikke sikkert, det er det bedste for aktionærerne,« siger han.