2017 blev et år, hvor shitstorms fyldte meget i medierne. Et analysebureau har udnævnt de 10 største.

Også i 2017 måtte flere virksomheder, politikere, organisationer og privatpersoner tage imod forbrugeres og læseres vrede. Sager, som de store danske medier har dækket.

Reputation Management-bureauet ATAK har lavet en analyse, der udnævner de 10 absolut største shitstorms i 2017. Analysen tager udgangspunkt i 11 landsdækkende medier og deres omtale af de enkelte sager. Derudover er der lagt vægt på aktiviteten på sociale medier - primært med fokus på Facebook.

Ifølge ATAK er shitstorms et fænomen, der er kommet for at blive. Særligt er mediernes interesse for negative historier med til at puste en shitstorm op.

»Så snart en overskrift – positiv som negativ – rammer de danske mediers forsider eller sociale medier, er vi trygge og stoler på overskrifterne. Når vi har tillid til afsenderen, slår vi vores »dyriske autopilot« til, fordi der er opbakning fra en anerkendt kilde. Så snart de første par kritiske kommentarer er kommet, holder man sig typisk ikke tilbage,« siger William Atak, shitstorm-ekspert og CEO i ATAK.

Her er de 10 historier, som fik flest danskere op ad stolen i 2017:

1. Anna Mee

Den nu tidligere beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev kan se tilbage på et hektisk 2017, hvor hun endte i årets største shitstorm for at have lånt Rådhushallen til sit bryllup uden at betale for det. I oktober blev det desuden kendt, at hun også have lånt salen i forbindelse med sin 30. års fødselsdag. I slutningen af oktober endte Anna Mee med at trække sig som borgmesterkandidat til kommunalvalget.

2. Metoo

Kampagnen spredte sig viralt på de sociale medier i oktober 2017 og kører fortsat. Metoo-kampagnen startede i USA og kom i kølvandet på sexuelle anklager mod den kendte filmproducent Harvey Weinstein. Kampagnen spredte sig også i Danmark, hvor særligt Peter Aalbæk fra Zentropa kom i fokus. Også Forfatterskolen og chefer i DR blev ramt af Metoo-kampagnen.

3. Røde Kors

Røde Kors sendte i forbindelse med en landsindsamling sms'er ud til mere end 900.000 danskere. Mange blev sure over, at de havde modtaget beskeden, selvom de ikke havde opgivet deres nummer eller på anden vis givet udtryk for, at Røde Kors havde lov til at kontakte dem.

4. Naser Khader

I 2017 udgav Naser Khader sin nye bog »Hjertet bløder«. Men da det viste sig, at der var plagiat i mere end 11 artikler, endte det i en shitstorm. Udgivelsen blev omgående trukket tilbage, og de eksisterende eksemplarer blev brændt. Hverken Naser Khader eller hans medforfatter, Stig Matthiesen, har villet tage ansvar for plagiatet.

5. Tivoli

»Det hjemsøgte børnehjem« var en ny forlystelse, som Tivoli lancerede i forbindelse med Halloween. Det fik danskerne op af stolene, da nogle mente, det var hensynsløst over for dem, der bor og har boet på børnehjem. Tivoli valgte at ændre navnet til »Det hjemsøgte«, hvilket dog udløste en ny bølge af kritik fra dem, der mente, kravet om et navneskift fra uberettiget.

6. DSB

Felix Andersen beskrev på sin Facebook-side, hvordan en kontrollør havde udstedt en bøde til en forvirret, ældre dame, der havde penge på sit rejsekort, men ikke forstod, hvordan hun skulle tjekke ind. Det viste sig senere, at Facebook-profilen var falsk. DSB skrev dog på deres Facebook, at en lignende episode formentlig havde fundet sted og undskyldte derfor.

7. Kims

I en reklame for knasende chokoladekugler optrådte den fiktive figur Jørgen med chokolade i hele ansigtet, hvor han til lyden af bongotrommer fortalte om sine nye chokoladekugler. Reklamen blev af mange kritiseret for at være racistisk. Kims valgte derfor at klippe Jørgen ud af reklamen.

8. Legoland

En forarget mor lavede et opslag på Facebook om et skilt i forlystelsesparken Legoland. På skiltet var det beskrevet, hvordan der i troldmandens værksted blev arbejdet på at udvikle en trylledrik, der kunne gøre alle kvinder yngre, smukkere og slankere, hvilket moren ikke mente, var noget godt eksempel for hendes datter. På opslaget modtog hun både opbakning og kommentarer om, at hun skulle slappe af. Legoland har siden taget skiltet ned og erstattet med en ny formulering.

9. Ikea

På trods af, at Ikea markedsførte deres kyllinger som bæredygtige, og desuden havde tilsluttet sig mærket »Gold Chicken Award«, kunne dyrevelfærdsorganisationen Anima i 2017 afsløre, at virkeligheden var en helt anden. Ikea har senere offentliggjort på sin hjemmeside, at de vil lancere et nyt stort kyllingeprogram for bedre kyllingevelfærd.

10. Jason Watt

På 10. pladsen er racerkører Jason Watt, der i en DR dokumentar blev set råbe af sin søn Noah Watt. Det fik flere seere til at kalde ham en »dårlig far« og »arrogant«. Jason Watt har senere givet en offentlig undskyldning og indrømmet, at han gik for langt, da han råbte af sin søn.