Power må skrue ned i Danmark

Tilførsel af ny kapital til moderselskabet i Norge betyder, at elektronikkæden Power må reducere planerne om ekspansion i Danmark. Storbank skal give lov, hvis der åbnes flere varehuse her i landet.

Jesper Olesen, f. 1962, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1989 og har siden stort set arbejdet med erhvervsjournalistik/virksomheder. Han var tidligere journalist på Herning Folkeblad, kommunikationsmedarbejder i TDC samt pressechef hos Messecenter Herning, inden han i 1995 kom til Jyllands-Posten. Der har han siden journalistisk dækket en lang række brancher og store virksomheder – lige fra landbrug og fiskeri til B&O og DSV. Jesper står nu i spidsen for Finans’ dækning af bl.a. detail/dagligvarehandel, modeindustrien samt møbelbranchen. Han har ud over journalistik og erhvervslivet også bl.a. en stor lyst til rejser ud i verden - ligesom han trofast følger Silkeborg IF’s op- og nedture i fodboldens verden.

En millionaftale om ny kapital tvinger Power til at skrue ned for ambitionerne i Danmark. Den aggressive elektronikkæde har fået stækket vingerne af de norske ejere og en storbank, når det gælder åbningen af nye butikker herhjemme.

Norskejede Power har de seneste par år ellers åbnet en stribe nye varehuse i Norge, Finland og Danmark. Målet er at konkurrere med Elgiganten, som er den største elektronikkæde i Skandinavien.

Men den voldsomme offensiv har været dyrere end ventet for Power. Derfor har ejerne og den norske storbank DNB netop været nødt til at tilføre selskabet mere end en halv mia. kr. i ny kapital.

Som et led i den finansielle rekonstruktion har banken krævet, at der bliver sat restriktioner på antallet af nye butikker i Danmark i 2018 og 2019. Det fremgår af en redegørelse fra bestyrelsen i kædens moderselskab Power International, som er tilgængelig i det norske selskabsregister.

Power Power Danmark er del af en norsk koncern, der strækker sig tilbage til 1962, hvor 46 norske elinstallatører gik sammen i en fælles indkøbsforening. Den blev senere til kæden Expert.

I dag driver den norske moderkoncern her i landet Power samt bl.a. Punkt1 og Expert. Dertil kommer Power i Norge, Sverige og Finland.

Powers danske koncept udspringer af Expert-kæden, og det første varehus blev åbnet i 2015. Siden er flere kommet til, så der nu er er 12 af slagsen.

»Vi planlægger at åbne 1-2 nye varehuse i Danmark i år og fire i 2019. Skal vi mere end det, må vi ind over banken. Det er dyrt at ekspandere hurtigt i flere lande på samme tid. Derfor har vi brug for ny kapital og likviditet,« siger adm. direktør Ronny Blomseth, Power International, som også er bestyrelsesformand for kæden i Danmark.

Power, der er skabt ud fra Expert-kæden, havde ved indgangen til 2017 fire butikker her i landet. I dag er der 12.

Det er kun et halvt år siden, at Jesper Boysen, adm. direktør i Power, varslede, at kæden ville åbne mindst fem nye butikker i 2018 - samt endnu flere i årene derefter.

Jesper Boysen er tidligere direktør i Elgiganten, og han var udset som manden, der skulle sikre Power et solidt fodfæste i Danmark. Hidtil har offensiven kostet et milliontab.

»Vi har åbnet otte nye varehuse på et år og eksempelvis ansat 400 nye medarbejdere. Det har sat pres på hele organisationen. Mens vores fokus hidtil har været 100 pct. på ekspansion, så flytter vi nu mere over på de allerede etablerede butikker rundt omkring i landet,« siger Jesper Boysen.

»Det er dyrt at etablere sig som en ny aktør på et marked, hvor der allerede er en stor og veletableret butikskæde som Elgiganten. Samtidig er der intens konkurrence fra nethandel, og der er stor gennemsigtighed på priserne,« siger Henning Bahr.

Ind i it-firma Ud over en ny kapitalindsprøjtning har Power de seneste dage skabt opmærksomhed i Norge gennem et samarbejde med en mindre børsnoteret, norsk it-virksomhed. Hiddn Solutions producerer sikkerhedsprodukter inden for it - med bl.a. løsninger til kryptering og sikker lagring af data.

Hiddn har netop skrevet under på en distributionsaftale med Power-kæden. Den skal forhandle specialudviklede produkter fra selskabet i udvalgte butikker i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Da meddelelsen kom ud tidligere på ugen, blev kursen på Hiddn-aktien, der er børsnoteret i Oslo, sendt i vejret blandt investorerne. Siden er aktien faldet lidt igen.

»Det er helt nyt for os med de avancerede sikkerhedsprodukter, som vi har store forventninger til. De retter sig både mod private og kunder i erhvervslivet. Sådanne unikke aftaler er vigtige i et marked som vores, hvor konkurrencen er hård,« siger Jesper Boysen, adm, direktør i Power Danmark.

Power-kæden kommer først senere på året med regnskab for 2017, og den danske direktør vil ikke kommentere den eksakte udvikling før det. Jesper Boysen siger dog, at året også bød på millionunderskud i kraft af store investeringer i nye varehuse.

Power Danmark havde i 2016 kædens første hele regnskabsår i det nye setup. Det år gav et underskud på 89 mio. kr., mens omsætningen voksede med tæt ved 400 mio. kr. til 1,43 mia. kr. i kraft af salget i de nye Power-butikker.

Ledelsen erkendte i 2016-regnskabet, at underskuddet ikke var tilfredsstillende. I regnskabet stod der samtidig, at trods en negativ egenkapital ved udgangen af året var selskabets "kapitalberedskab forsvarligt i forhold til selskabets fortsatte drift". Det var understreget af, at moderselskabet, Power International AS Norge, har afgivet en støtteerklæring.

Powers satsning i Danmark og massive markedsføring har været et direkte angreb på Elgiganten, der har 37 butikker i Danmark.

I Elgiganten afviser man imidlertid, at konkurrentens indtog har påvirket salget. I regnskabsåret for 2016-2017, som sluttede 1. maj sidste år, steg omsætningen i Danmark med 7 pct. Overskuddet før skat faldt til gengæld med 40 pct. til 93 mio. kr. Men ifølge selskabet skyldes det, at en investering i 10 Fona-butikker påvirkede resultatet.

Væksten fortsatte i perioden fra 1. maj til udgangen af oktober 2017, hvor salget ifølge halvårsregnskabet fra den britiske ejer Dixons Carphone også voksede med 7 pct.

»Vi har en fantastisk god fart på forretningen, og det varer ved. Både black friday, julehandlen og januarudsalget har nået historisk høje niveauer hos os,« siger Peder Stedal, adm. direktør i Elgiganten.

Konkurrenten Elgiganten blev etableret i Danmark i 1996.

Har over 2.000 medarbejdere fordelt på 37 varehuse rundt om i landet.

Omsatte i regnskabsåret 2016/17 for 5,9 mia. kr.

Indgår i den norske Elkjøp Nordic-koncern med 425 varehuse i Norden. Elkjøp-koncernen ejes af britiske Dixons Carphone

Elgiganten er en del af den nordiske kæde Elkjøp, som havde en vækst i indtjeningen i halvåret på 17 pct. Lønsomheden for de enkelte lande oplyses ikke, men Peder Stedal oplyser, at man har haft en flot resultatudvikling.

»Vi er meget tilfredse med vores indtjening. Markedet er præget af hård konkurrence både fra andre kæder og nethandel.«

Af de 10 butikker, som Elgiganten overtog, er kun syv ført videre. De er til gengæld omdannet til et nyt city-koncept. Desuden åbner Elgiganten i foråret en helt ny butik i Skejby ved Aarhus.

Jeg havde forventet, at trykket fra Power ville have påvirket salget i Elgiganten. Henning Bahr, Retail Institute Scandinavia

Detailhandelsekspert Henning Bahr er overrasket over, at Elgiganten har øget omsætningen trods skærpet konkurrence fra bl.a. Power.

»Jeg havde forventet, at trykket fra Power ville have påvirket salget i Elgiganten. Det ser ikke ud til at være tilfældet,« siger Henning Bahr.

Elgiganten fremhæver selv, at kæden har et godt samspil mellem onlinehandel og de fysiske butikker.

»Vores onlinesalg udgør omkring 20 pct. af omsætningen. Kunderne er meget glade for, at de kan bestille varerne online og har mulighed for at hente dem i butikkerne,« siger Peder Stedal.

Henning Bahr vurderer, at det landsdækkende butiksnet er en fordel for Elgiganten.

»Efter overtagelsen af butikkerne fra Fona er Elgiganten rykket lidt tættere på kunderne, og det har været et lille kvantespring for dem,« siger Henning Bahr.

som han var stålsat om, da han i sommeren 2017 præsenterede regnskab for 2016.

»Ambitionerne er der fortsat, og vi har gennem 2017 vundet pæne markedsandele. Vi har allerede lejekontrakter liggende. Så vi planlægger en til to nye butikker i 2018. Skulle vi før sommerferien blive præsenteret for det rigtige tilbud i den rigtige by, vil vi præsentere muligheden for vores ejere,« siger Jesper Boysen. Han fortsætter:

»Med det fokus vi nu har på de eksisterende butikker, vil Power tjene penge her i 2018. Det er to år tidligere end planlagt.«