Hotelkonge og milliardær overdrager livsværk til sine børn

Der er dog ikke udsigt til, at Petter A. Stordalen sætter farten ned, siger han.

Den norske hotelkonge og milliardær Petter A. Stordalen overdrager ejerskabet af selskabet Strawberry Holding AS, der bl.a. omfatter Nordens største hotelkoncern, Nordic Choice Hotels, til sine tre børn på henholdsvis 25, 23 og 20 år.

Det skriver familien i en pressemeddelelse.

Petter A. Stordalen vil beholde kontrollen af selskabet, så for nuværende kommer overdragelsen ikke til i praksis at medføre ændringer i selskabet.

»Jeg har aldrig været i bedre form og har aldrig været længere fra pensionstilværelsen. Det her handler om, at den dag, jeg ikke længere er her, så vil mine børn overtage ansvaret for koncernen på en måde, der sikrer langsigtethed og kontinuitet,« siger Petter A. Stordalen om overdragelsen.

Overdragelsen forhindrer ligeledes, at koncernen kan blive solgt, opdelt eller børsnoteret. På den måde sikrer Stordalen også tryghed for de ansatte, siger han.

»Jeg har branchens allerbedste medarbejdere, og det er vigtigt for mig, at alle disse fabelagtige mennesker ved, at hele familien nu står bag ønsket om at beholde både selskabet og de ansatte fremover,« siger Petter A. Stordalen.

Strawberry Holding er 100 pct. ejet af familien Stordalen og består af i alt fire virksomheder inden for hovedsageligt ejendom, finans, hoteldrift og kunst.

Stordalens egne børn har ifølge familien alle udtrykt et ønske om at deltage i videreudviklingen af deres fars livsværk.

Overdragelsen har angiveligt været planlagt i flere år, og selskabet gennemgik en omfattende omstrukturering i efteråret 2016 for at gøre klar til en senere overdragelse af ejerskabet. Samtidig fik Petter A. Stordalens tre børn - Emilie, Jakob og Henrik A. Stordalen - alle tildelt bestyrelsespladser i Stordalen Foundation. De ejer i dag tre investeringsselskaber, der altså nu overtager 99,9 pct. af aktierne i Strawberry Holding AS.

De resterende 0,01 pct. beholder Petter A. Stordalen selv, men han beholder altså samtidig kontrollen med selskabet, så længe han lever.

Nordic Choice Hotels, der er en del af Strawberry Holding AS, har 190 hoteller i Norden og Baltikum. Fire af dem ligger i København, men yderligere to hoteller er på vej. I efteråret 2016 købte Petter A. Stordalen den gamle centralpostbygning i Tietgensgade i København, hvor der efter planen skal åbnes et hotel med 400 værelser, lige som også Comfort Hotel & Congress bringer yderligere 500 hotelværelser til København. Begge ventes at stå færdige i 2020.

Petter A. Stordalen er i dag god for omkring 12-14 mia. danske kr.