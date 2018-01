Verdens største møbelforhandler tænker i nye baner.

Møbelgiganten Ikea arbejder nu med planer om at opbygge et helt nyt forretningsområde: Udlejning af møbler.

Det har koncernens adm. direktør, Jesper Brodin, torsdag oplyst under en paneldebat ved World Economic Forum i Davos.

»Hvis de seneste årtier har handlet om masseforbrug, så er vi nu på vej mod "masse cirkularitet",« sagde Jesper Brodin.

Han henviste - ifølge The Telegraph - til, at nutidens forbrugere ikke føler samme behov for at eje produkterne og er mere bekymrede for de miljøproblemer, der skaber, når møblerne smides ud.

»Derfor tester vi radikale løsninger. Interessen (for at leje, red.) svinger meget afhængig af, hvilken by man er i. Mange mennesker arbejder i en by som London, men har deres (primære, red.) hjem et andet sted. Den type pendlere er ikke interesseret i at lægge en masse passion i at møblere deres hjem nummer to. Her vil det være mere oplagt at leje møblerne,« mener Jesper Brodin.

For Ikea er målet at imødekomme forbrugernes ønske om en mere bæredygtig forretningsmodel i form af en cirkulær økonomi, hvor forbrugsgoder som møbler og tæpper genbruges, forklarede Jesper Brodin.

Ifølge The Telegraph tilføjede Brodin, at tanken er, at »opbygge et økonomisk incitament; en bevidsthed hos forbrugerne om, at man ikke behøver eje ting personligt, men kan eje dem i et fællesskab, så de kan genbruges.«

Tanken om at gøre Ikea til møbeludlejer er tilsyneladende noget, Jesper Brodin har brugt en del tid på at overveje. Allerede i oktober antydede han til tyske medier, at en sådan forretningsmodel var på tegnebrættet.

Ikea er verdens største møbelforhandler med godt 400 varehuse og en årlig omsætning på over 250 mia. kr.