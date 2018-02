Redningsplanen på Amager Bakke er kuldsejlet - kæmperegning truer københavnerne

Professor kritiserer politikerne for at overhøre advarsler og bygge et milliard-anlæg, der var alt for stort.

Niels Sandøe, født 1958, er medlem af Finans’ gravergruppe. Han har igennem de seneste 10 år beskæftiget sig med undersøgende journalistik. Niels Sandøe har været nomineret til Cavlingprisen fem gange for en række afsløringer og artikelserier. Bl.a. om nepotisme, magtmisbrug og pamperi i henholdsvis Codan og Lærerstandens Brandforsikring. Og for “Det Store Ejendomsspil” om ejendomsboblen, der var pumpet op med ikke-eksisterende kroner og byggede på overbelåning og pantebrevskarruseller samt for bogen Andre Folks Penge. Modtog FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik i 2007 og 2013. Modtog Publicistprisen 2014 og Erhvervsjournalistprisen i 2015. Er forfatter til Kampen om Danmarks Olie og medforfatter på bøgerne Kammerherrens Nye Klæder og Andre Folks Penge.

Den langsigtede økonomiske redningsplan, der skulle forhindre milliardtab på københavnernes nye store affaldsanlæg Amager Bakke, er kuldsejlet. Det står klart, efter Københavns Kommune har opgivet planerne om at flytte tonsvis af affald fra Vestforbrænding i Glostrup til Amager Ressourcecenter (ARC), der driver det nybyggede affaldsanlæg på Amager i København.

Problemet er, at det 4 mia. kr. dyre Amager Bakke er blevet bygget alt for stort og dyrt i forhold til københavnernes affaldsmængder. Nu mangler der affald for at få anlæggets økonomi til at hænge sammen, og det bliver altså ikke affaldet fra Vestforbrænding, der skal være med til at begrænse tabet.

Borgmesteraftalen om Amager Bakke I foråret 2016 konkluderede konsulenthuset PWC, at Københavns nye prestigebyggeri, affaldsforbrændingsanlægget Amager Bakke, styrede mod et tab på 1,9 mia. kr., fordi der ikke var affald nok til, at anlægget til 4 mia. kr. kunne løbe rundt.

Borgmesteraftalen om Amager Bakke blev indgået i juni 2016 mellem borgmestrene i de fem ejerkommuner: København, Frederiksberg, Dragør, Hvidovre og Taarnby.

Aftalen skulle forhindre et milliardtab og en truende konkurs for Amager Bakke.

Problemet var, at de københavnske husholdninger ikke kunne levere affald nok til det nye store anlæg. Derfor gik borgmesteraftalen bl.a. ud på at importere ca. 100.000 ton affald om året, og samtidig skulle Københavns Kommune flytte 45.000 ton husholdningsaffald fra Vestforbrænding i Glostrup til Amager Bakke.

Planen om at flytte affaldet fra Vestforbrænding til Amager er nu kuldsejlet. Derfor skal ejerne finde nye løsninger.

»Det betyder, at der skal laves en ikke ubetydelig revision af genopretningsplanen,« erkender ARC's bestyrelsesformand Lars Weiss (S).

Problemerne på Amager Bakke blev tydelige for politikerne i de fem ejerkommuner, da konsulenthuset PWC i foråret 2016 regnede sig frem til, at anlægget styrede mod et tab på 1,9 mia. kr. Borgmestrene i de fem ejerkommuner gik sammen og udarbejdede en redningsplan, som skulle forhindre milliardregningen til borgerne.

Københavns overborgmester Frank Jensen (S) har valgt at svare skriftligt på spørgsmålet om, hvad han nu vil gøre for at forhindre en kæmperegning til københavnerne.

»Der er tid til at finde løsninger, og Københavns Kommune arbejder sammen med de øvrige ejerkommuner i ARC stadig for at finde en løsning, som kan forbedre den langsigtede økonomi i ARC. Mit mål er naturligvis at sikre, at der ikke bliver en ekstraregning til forbrugerne,« skriver Frank Jensen.

Ingen af de øvrige ejerkommuners borgmestre har svaret på, hvordan de nu vil redde økonomien i Amager Bakke.

Hvis ikke politikerne finder en model til at lappe hullet i redningsplanen, ender regningen hos borgerne i form af et højere affaldsgebyr, fastslår professor Brian Vad Mathiesen fra Institut for Planlægning på Aalborg Universitet.

»En beslutning om for stort et anlæg er mangel på rettidig omhu. Man burde have besluttet sig for et mindre anlæg, som jeg og andre påpegede for år tilbage,« siger Brian Vad Mathiesen.