Rigmand købte krakket smykkefirma - nu går det konkurs igen

Ejerne har tabt millioner på smykkekoncernen Aagaard Kranz & Ziegler og vil ikke mere.

Tre år efter at erhvervsmanden Jens Heimburger købte den krakkede smykkekoncern Aagaard Kranz & Ziegler, er firmaet igen gået konkurs.

Det oplyser den fynske rigmand til Dagbladet Børsen.

Kassen er tom, og ejerne vil ikke pøse flere millioner i det tabsgivende firma. Derfor er Aagaard Kranz & Ziegler konkurs og overgået til kurator, siger Jens Heimburger til Børsen.

»Vi har afsøgt mulighederne for at afhænde selskabet og arbejdet intenst på det i hele januar. Men det er ikke lykkedes for os,« siger han og oplyser, at han og de andre investorer har tabt i alt cirka 17 mio. kr. på det forgæves redningsforsøg.

Aagaard Kranz & Ziegler har hovedsæde i Svendborg og beskæftiger cirka 20 ansatte. Jens Heimburger overtog smykkefirmaet i februar 2015, efter at de tidligere ejer havde ladet det gå konkurs.

Sammen med tre andre erhvervsmænd købte Heimburger resterne af konkursboet og kørte smykkefirmaet videre. På det tidspunkt havde Aaagard Kranz & Ziegler tabt over 100 mio. kr.

Men selvom det lykkedes de nye ejere at få vendt økonomien i selskabet, var det ikke nok. Det er bl.a. et svigtende julesalg, som har været med til at tage livet af firmaet.

»I de tre år, der er gået, har vi løbende støttet med ny kapital. Så sent som for et halvt år siden. Men nu vil vi ikke mere, siger Jens Heimburger til Fyens Stiftstidende.

Han håber, at kurator kan finde en ny ejer til smykkefirmaet, således at de 20 medarbejdere kan beholde deres job.

Aagaard Kranz & Ziegler omsatte sidste år for under 100 mio. kr.