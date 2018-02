PFA jubler over større pensionsgevinst - men advarer mod at pensionssystemet bliver mere kludret

Både PFA og Dansk Arbejdsgiverforening sender roser til ny skatte- og pensionsaftale. Den giver danskerne store gevinster ved at sparre op til alderdommen, lyder det.

Der er brede smil i Danmarks største pensionskasse, PFA Pension, efter at regeringen og Dansk Folkeparti tirsdag eftermiddag landede en skatte- og pensionsaftale, der bl.a. giver danskerne større gevinst ved at spare op til alderdommen.

Aftalen er anden del af en pensionsreform, som skal gøre op med det såkaldte samspilsproblem, hvor det ikke kan betale sig at indbetale til pensionsopsparingen for mange danskere, fordi de vil blive modregnet i offentlige ydelser som f.eks. folkepension. Den første del af aftalen blev landet i juni og trådte i kraft ved årsskiftet.

»Med initiativerne i dagens aftale belønner man samlet set pensionsopsparerne med en ekstra skattegevinst, som man endda kan få uden at skulle gøre noget aktivt. Sammen med de ændringer til aldersopsparingen, som blev gennemført med pensionsreformens første del, vil det nu blive mere fordelagtigt for alle at spare op til pension, uanset hvor i livet man er,« siger Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA.

At man jubler i PFA, er heller ikke så underligt. Aftalen giver nemlig danskerne flere fordele ved at indbetale flere penge til pensionselskabernes pengekasser.

Det trækker desværre i retning af, at pensionssystemet med dagens aftale bliver mere kompliceret. Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA.

For det første indfører aftalepartierne et fradrag for pensionsindbetalinger på op til 70.000 kr. om året. Fradraget er på 12 pct. for personer med mere end 15 år til folkepensionsalderen og på 32 pct. for personer med 15 år eller mindre til folkepensionsalderen.

For det andet kommer grundlaget for beskæftigelsesfradraget også til at omfatte pensionsindbetalinger.

På den måde kan danskerne opnå yderligere skattelettelser ved at indbetale mere til pensionsopspartingen.

Men PFA's forbrugerøkonom, Carsten Holdum, advarer samtidig mod, at pensionsreformen, både del 1 fra i juni og del 2 fra i dag, går pensionssystemet mere indviklet for danskerne med en række nye, tekniske fradragsregler.

»Det trækker desværre i retning af, at pensionssystemet med dagens aftale bliver mere kompliceret, og vi har brug for det modsatte. Samtidig tegner det til at blive en aftale, der vedtages med et smalt forlig. Det er ærgerligt, da der er behov for stabilitet omkring pensionssystemet og tillid til, at det ikke hele tiden laves om. Derfor håber vi stadig på et bredt forlig,« siger han.

Men trods den løftede pegefinger er der tilfredshed i Danmarks største pensionskasse. Det samme er gældende for Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der kalder det for »en historisk aftale«.

»I dag taber mange danskere på at indbetale til pension, og det er naturligvis helt uholdbart. Derfor er det meget tilfredsstillende, at aftalen nu gør op med det problem. Det er positivt, at aftalen sikrer, at pensionsindbetalinger fremadrettet altid kommer den enkelte til gode,« siger DA's adm. direktør, Jacob Holbraad.

I alt har regeringen og Dansk Folkeparti fundet 5 mia. kr. til pensiongevinsterne og mindre skattelettelser, når alle initiativer er implementeret i 2020.