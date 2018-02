Ny direktør i energikoncernen Ewii vil sælge tabsgivende ventureinvesteringer og lukke ned for milliondyre sponsorater.

Det er slut med ventureinvesteringer og milliondyre sponsorater i Trekantområdets energikoncern, Ewii.

Sådan lyder det fra den nytiltrådte direktør, Lars Bonderup Bjørn, der efter en måned på posten må konstatere, at han har overtaget et kriseramt selskab, der står foran store udfordringer.

»Den største udfordring er at få ryddet op. Og realistisk set tror jeg, at 2018 går med at rydde op. Der er store strategiske udfordringer. Vi har rigtige mange tynde forretningsområder,« siger Lars Bonderup Bjørn i sit første interview, siden han overtog jobbet i starten af året.

Han har allerede sagt farvel til ni medarbejdere, herunder flere direktører, og nu åbner han også for at sælge tabsgivende forretningsområder som telemedicin, udviklingen af en trehjulet elscooter samt brændselsceller helt eller delvist fra.

Den ny Ewii-direktør vil ikke kommentere på regnskabet for 2017 endnu, men der er ikke positive nyheder i vente.

»Der er systematisk negative afvigelser i forhold til budgettet,« siger han.

På trods af de store problemer er formuen i Ewii så solid, at tabene ikke vil kunne mærkes direkte af el-kunderne, da Ewii har valgt fortsat at kræve mindre op for brugen af elnettet, end selskabet egentlig kan.

Ewii Ewii er et jysk forsyningsselskab med hovedsæde i Kolding og størstedelen af sin forretning i Trekantområdet.

Det er en selvejende institution, hvis øverste myndighed er et repræsentantskab på 120 personer, der vælges blandt borgerne i fire jyske og en fynsk kommune: Kolding, Vejen, Fredericia, Vejle og Middelfart. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse på 15 mand.

Selskabet, der tidligere hed Trefor, er hovedsageligt et monopol, som leverer el, vand og varme.

Derudover har selskabet forsøgt sig på det kommercielle marked, hvor der er tabt et trecifret millionbeløb på alt fra udviklingen af en trehjulet elscooter til brændselsceller, lys i Afrika og telemedicin.

Selskabet omsatte for 1,36 mia. kr. i 2016, havde en egenkapital på 4,7 mia. kr. og fik kun akkurat et plus, fordi man opskrev værdien af fibernettet, der i årevis har martret resultatet.

Modsat eksempelvis børsnoterede selskaber i samme størrelsesorden er der ingen professionelle bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelse og repræsentantskab er i høj grad privatpersoner og lokalpolitikere.

Tirsdag d. 13. juni meddelte bestyrelsen, at adm. direktør Knud Steen Larsen fratrådte med øjeblikket virkning efter afsløringer i bl.a. Finans. Senere stoppede bestyrelsesformand Steen Dahlstrøm, der var borgmester i Middelfart.

Ny formand blev Jørgen Limann, der har en mangeårig karriere i energibranchen bag sig. 1. januar 2018 tiltrådte Lars Bonderup Bjørn som adm. direktør.

Lykkes det Ewii at sige farvel til sine tabsgivende aktiviteter og øge indtjeningen til et fornuftigt niveau i de tilbageværende forretninger, er målet, at de ekstra penge skal gavne Trekantsområdet.

Den ny direktørs strategi er endnu ikke på plads, men det kan f.eks. være via investeringer i koncernens kerneområder, el, vand og varme, eller via partnerskaber, hvor Ewii er mindretalsaktionær. Samtidig står det klart, at det er slut med dyre elitesponsorater, der ifølge direktøren ikke skaber værdi i Trekantsområdet.

»Det er helt vanvittigt. Vi har brugt 10-11 mio. kr. om året på sponsorater,« siger Lars Bonderup Bjørn om sponsoraterne af bl.a. Odense Boldklub og Royal Arena i København.

Det skal ses i forhold til, at Ewii tjente 48 mio. kr. før skat i 2016, hvoraf størstedelen kom fra passive afkast på formuen og opskrivninger, mens de kommercielle selskaber tabte penge eller gav utilstrækkelige afkast.

Foreningen af Slutbrugere af Energi (FSE) har revset el-selskaberne for deres store tab på kommercielle fejlskud. Her er man positiv over for den ny direktør.

»Min fornemmelse er, at Ewii er ved at få rettet op, men der i den grad også noget at rettet op,« siger Anders Houmøller, sekretær i FSE.

Finans har forgæves forsøgt at få en kommentar til artiklen fra Ewiis tidligere direktør, Knud Steen Larsen.