Netbutik lukket midlertidigt: Ejer meldt til politiet

Stribevis af utilfredse kunder føler sig snydt af netbutikken BeautyHome.dk. Ejeren og direktøren afviser, at han har fuppet nogen.

Varer, der går i stykker, manglende leveringer og penge, der bliver trukket, før en vare overhovedet er sendt.

Den danske netbutik BeautyHome.dk er både på Facebook og Trustpilot under hård beskydning fra utilfredse kunder, der føler sig snydt. Nu er ejeren meldt til politiet for bedrageri og svindel, skriver sn.dk.

BeautyHome.dk, der sælger varer produceret i Kina, er ejet af den 21-årige iværksætter Niklas Fahnøe Pedersen. I oktober bragte Nordvestnyt historien om, at han havde omsat for sin første million.

Men en række udfordringer hos BeautyHome har ført til stribevis af sager om kunder, der føler sig enten dårligt behandlet eller direkte snydt.

Niklas Fahnøe Pedersen har nu midlertidigt lukket sin netbutik for at få styr på forholdene.

»BeautyHome tager ikke imod flere nye bestillinger for en kort periode, grundet en række problemer, som vi skal have rettet op på for at kunne sikre vores kunder den bedste service i fremtiden,« skriver BeautyHome på sin hjemmeside.

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter over for sn.dk, at BeautyHome er anmeldt for bedrageri og svindel. Ejeren afviser, at han har snydt nogen.

Der er ifølge Jakob Steenstrup, jurist hos Forbrugerrådet Tænk, flere problematiske forhold ved BeautyHome.dk og den markedsføring, som firmaet har brugt.

Bl.a. fremstod det på BeautyHome.dk som om, at firmaet havde fem stjerner hos Trustpilot. Men hos Trustpilot selv fremgår det, at scoren bare er to stjerner, skriver sn.dk.