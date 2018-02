Nyt smuthul til billige kopimøbler lukker

Sø- og Handelsretten har påbudt teleselskaberne at lukke endnu syv populære hjemmesider med kopivarer. Originalproducenterne tror, de har fundet en effektiv måde at holde de ulovlige kopisælgere stangen.

Syv populære hjemmesider med ulovlige kopimøbler skal nu blokeres af telebranchen.

Det har Sø- og Handelsretten afgjort i en sag, som rettighedshaverne til designermøblerne formelt har anlagt mod Telia.

»Dommen viser, at vi efterhånden har udviklet et effektivt system til at lukke de ulovlige hjemmesider. Og endnu engang har vi fået lukket de mest populære steder at købe de ulovlige kopiprodukter,« siger Maria Fredenslund, direktør i Rettighedsalliancen.

Luk dem! Privatefloor.com

Interiorfox.com

Dominidesign.com

Italiadesigns.com

Bauhausitalia.com

Vertigo-interiors.com

122design.com I den nye dom pålægger Sø- og Handelsretten nu Telia og de øvrige teleselskaber at blokere følgende hjemmesider, der handler med ulovlige kopier:

Rettighedsalliancen er en forening, som netop kæmper for beskyttelsen af originalprodukter, og hvor medlemsskaren laver kreative produkter som designermøbler og film og musik.

Sagen mod Telia var anlagt af møbelproducenterne Fritz Hansen, Louis Poulsen Lighting, Carl Hansen & Søn Møbelfabrik og Fredericia Furniture.

De fire firmaer har licensen til at producere de berømte danske møbelklassikere, som de nu blokerede netbutikker sælger kopier af. Originalproducenterne mener, at kopisterne underminerer deres forretningsgrundlag.

I dommen pålægger Sø- og Handelsretten teleselskabet Telia at blokere syv forskellige hjemmesider. Men sagsanlægget dækker over et tæt samarbejde mellem Rettighedsalliancen og telebranchen.

Så snart der foreligger en dom, der pålægger et teleselskab at blokere hjemmesiderne, går både det pågældende selskab og de øvrige i branchen i gang med det.

Typisk tager det få dage.

Sådan er reglerne, når du køber kopivarer på nettet I Danmark er det som udgangspunkt lovligt at købe kopivarer - som f.eks. et møbel - til eget brug. Men det er ikke lovligt at købe dem med henblik på videresalg.

Hvis du forsøger at sælge en kopivare, kan det føre til politianmeldelse. Du risikerer både bøde og fængselsstraf.

Køber du kopivarer på nettet inden for EU, risikerer du, at de bliver standset i tolden af Skat. Hvis virksomheden, der ejer rettighederne til de pågældende varer, vurderer, at det ikke er til eget brug, kan de vælge at stævne dig. Varerne bliver tilbageholdt, indtil sagen er afgjort.

Køber du kopivarer på nettet uden for EU, risikerer du, at de bliver destrueret af Skat. Også her kan virksomheden, der ejer rettighederne til de pågældende varer, stævne dig, hvis den vurderer, at du ikke har købt kopivarerne til eget brug.

Vurderingen af, om et konkret indkøb af en kopivare er sket til privat brug eller med videresalg for øje, afgøres af domstolene. Det er også domstolene, som i sidste ende afgør, hvorvidt en kopivare skal destrueres - og hvem der skal betale herfor.

Den aktuelle dom er langt fra den første af slagsen. Det er lykkedes Rettighedsalliancen at lukke en del populære hjemmesider, der sælger ulovlige kopier. Men som regel finder man aldrig ud af, hvem der står bag de ulovlige sider.

»Jo, det har måske før virket som at tømme Atlanten med en teske. Men dommen demonstrerer, at vi efterhånden har fået lavet et rigtigt effektivt system og et godt samarbejde med udbyderne, så vi hurtigt får lukket de ulovlige sider,« siger Maria Fredenslund.

Desuden har Rettighedsalliancen udviklet et værktøj, der med det samme går i gang med at følge de ulovlige kopisælgere og deres videre færd.

»Vi har udviklet et system, der hurtigt kan se, hvor de ulovlige websteder dukker op næste gang. For vi ved godt, de straks vil forsøge at finde nye steder at sælge kopierne,« siger direktøren for Rettighedsalliancen.

De syv kopisider, som nu blokeres, er: Privatefloor.com, Interiorfox.com, Dominidesign.com, Italiadesigns.com, Bauhausitalia.com, Vertigo-interiors.com og 122design.com.

Du kan læse dommen fra Sø- og Handelsretten her.