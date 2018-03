Ny SAS-formand: Der kommer flere opkøb og fusioner i luftfarten

Vi er nået langt, men SAS skal hver eneste dag arbejde på at forbedre lønsomheden, øge effektiviteten og levere gode kundeoplevelser, så selskabet bliver så appetitligt som muligt, siger Carsten Dilling. Han tiltræder 10. april som formand for SAS.

Den kommende bestyrelsesformand for SAS forventer flere opkøb og fusioner i den europæiske luftfart. Den tidligere TDC-direktør Carsten Dilling er nomineret til at overtage formandsposten efter Fritz Schur på generalforsamlingen i april.

Han slår fast, at størrelse betyder noget i en presset industri, men han vil ikke spå om, hvorvidt SAS bliver en del af konsolideringen i europæisk luftfart.

»Der er ikke tvivl om, at skala betyder noget i en industri, hvor aktørerne presser hinanden maksimalt. Derfor er det oplagt og naturligt, at der vil ske konsolideringsprocesser i flybranchen,« siger Carsten Dilling.

Han henviser til udviklingen i USA. Her er der gennem flere år sket en voldsom konsolidering, hvor trafikken er samlet hos ganske få og meget store flyselskaber.

»Europæisk luftfart er meget mere fragmenteret med mange forskellige flyselskaber. Derfor er der et stort potentiale for opkøb og fusioner,« siger Carsten Dilling.

Han mener ikke, at SAS nødvendigvis vil blive en del af konsolideringen.

»Vi kan ikke drive virksomheden ud fra den hypotese, at der kommer en konsolidering, hvor SAS indgår. Vi vil drive selskabet, som om det skal stå alene. Opgaven er hver dag og hvert kvartal at arbejde på at forbedre lønsomheden, øge effektiviteten, levere gode kundeoplevelser og blive stadigt mere digitale i vores forretningsmodel. Vi skal kort sagt gøre SAS mere appetitlig,« siger Carsten Dilling.

Han anser det ikke for realistisk, at SAS selv vil være initiativtager i en kommende konsolidering.

»SAS er ikke en stor aktør i europæisk sammenhæng, og der vil gå lang tid, før vi eventuelt vil kunne være en drivende kraft.«

Omvendt skal SAS heller ikke være afventende og vente på, at selskabet bliver solgt eller indgår i en fusion eller et tæt samarbejde med en eller flere stærke partnere.

Carsten Dilling overtager formandsstolen i SAS på et tidspunkt, da SAS er i den bedste form i et par årtier. Selskabet har haft overskud i de seneste tre år, og lønsomheden var i det seneste regnskabsår den højeste i 20 år.

Derfor lægger den 55-årige Carsten Dilling heller ikke op til de store omvæltninger i SAS.

»Vi er kommet langt, og der er sket mange gode ting i SAS. Vi har en god platform at arbejde videre fra.«

SAS har målrettet arbejdet på at blive det foretrukne flyselskab blandt de hyppigt rejsende i Skandinavien. Selskabet har det tætteste rutenet og de fleste afgange fra Danmark, Norge og Sverige, og det giver SAS en fordel i markedet.

Men konkurrencen øges hele tiden, og den kommer ikke mindst fra store og voksende lavprisselskaber som Norwegian, Ryanair, EasyJet og Wizz Air, der især konkurrerer på pris.

Carsten Dillings karriere Carsten Dilling er født i 1962.

Han er uddannet fra Copenhagen Business School.

Fra 1984 og 17 år frem var han ansat hos IBM og havde forskellige direktørposter i Norden og Europa.

Herefter var han i 4 år koncernchef i Columbus IT Partner A/S og siden adm. direktør hos Ementor A/S.

I 2007 blev Carsten Dilling ansat hos TDC, hvor han i perioden fra 2012 til 2015 var koncernchef.

Carsten Dilling er bestyrelsesformand i Novo Nordisk-kontrollerede NNIT A/S samt menigt bestyrelsesmedlem i Aarhus-virksomheden Terma A/S.

Ifølge Carsten Dilling skal SAS fortsætte arbejdet med at differentiere sig fra de konkurrenter, som først og fremmest fokuserer på prisen.

»Oplevelsen ved at flyve med SAS skal være lidt større. Kunderne skal have et nøk mere, når de flyver med os, og vi kommer ikke til udelukkende at konkurrere på prisen. Men vi skal også være skarpe på prisen og have gode tilbud i markedet både til de forretningsrejsende og til de mange passagerer, der flyver i fritiden. Væksten er størst blandt de fritidsrejsende, og den skal vi have del i,« siger Carsten Dilling.

Han understreger, at det kræver, at SAS hele tiden fortsætter med at nedbringe omkostningerne og blive mere effektive. Derfor skal der leveres på de allerede vedtagne effektiviseringsprogrammer.

»Det er et krav, at vi fortsat kan være aggressive i retningen af at udvikle et mere og mere effektivt selskab. Det er afgørende vigtigt for, at vi kan følge med i det prispres, der er i markedet. Heldigvis er der mange og store muligheder for at øge effektiviteten og nedbringe omkostningerne,« siger Carsten Dilling.

En af de første store beslutninger, som bestyrelsen skal tage stilling til, er indkøb af nye fly. SAS forhandler i øjeblikket med bl. a. Airbus om bestilling af mellem 40 og 50 mellemdistancefly af typen A320 neo. Den samlede pris er omkring 20 mia. svenske kr. over en årrække, så det er store beløb, som er på spil.

Carsten Dilling understreger, at mange ting skal falde på plads, før ordren bliver underskrevet.

»Der er tale om komplekse forhandlinger, som involverer mange parter. Det er afgørende, at vi har sikkerhed for, at effektiviseringerne fortsætter,« siger Carsten Dilling.

Han tilføjer, at der også er interne forhandlinger, som skal falde fornuftigt ud. Det gælder eksempelvis aftaler med det flyvende personale.

»Piloter og kabinepersonale er en vigtig brik. Vi har dygtige og dedikerede medarbejdere, og de skal også levere et bidrag,« siger Carsten Dilling.

SAS indledte for alvor jagten på en ny bestyrelsesformand, da Fritz Schur i januar meddelte, at han ville stoppe på posten. Oprindeligt var det planen at vælge en ny formand på generalforsamlingen 5. marts. Det måtte imidlertid udskydes til 10. april, da afløseren ikke var på plads.

Valget faldt på Carsten Dilling, der har været medlem af bestyrelsen i SAS siden 2014. Han oplyser, at han igennem en længere periode har været i dialog med nomineringskomiteen.

»Det har været en lang og grundig proces. Der har været en overvejelse, om man skulle have en formand udefra med friske øjne, men jeg har hele tiden været på nomineringskomiteens shortliste,« siger Carsten Dilling.

Det var ventet, at formandsposten ville gå til en dansk kandidat, da den danske stat har meddelt, at man fastholder aktieposten i SAS, mens både den svenske og norske stat har meddelt, at man er parat til at nedbringe eller afhænde sit ejerskab.

Carsten Dilling vil dog ikke kun repræsentere danske interesser i bestyrelsen.

»SAS er en fascinerende virksomhed, som har stor betydning for erhvervslivet og samfundet i både Danmark, Norge og Sverige. Jeg vil varetage alle de store aktionærers interesser, og det skal ikke være en landskamp mellem de skandinaviske lande,« siger Carsten Dilling.