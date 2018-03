Stor bilforhandler kritiserer politikere: »De kostede os fem mio. kr.«

Den store bilkoncern Via Biler tjente færre penge i 2017. Det skyldes balladen om registreringsafgiften i efteråret, som satte bilsalget i stå, fortæller Via Biler.

Erik Rasmussen lægger ikke fingre imellem, når han skal gøre status over året, der er gået i hans milliardforetagende Via Biler.

Politikerne og i særdeleshed regeringen var skyld i, at Via Biler i 2017 solgte færre biler end forventet og havde et mindre overskud end året forinden. Det forklarer han om udviklingen i sine 11 bilhuse landet over.

»Jeg tager ikke munden for fuld ved at sige, at de (politikerne, red.) kostede os fem mio. kr. på bundlinjen. Hele den politiske uro om registreringsafgiften fik salget og aktivitetsniveauet til at stoppe i næsten to måneder hos os,« siger Erik Rasmussen, der er adm. direktør i og medejer af Via Biler.

Som han henviser til, var der rigtigt nok stor politisk uro om registreringsafgiften på biler i begyndelsen af efteråret 2017.

Regeringen præsenterede et skatteudspil, hvor der var lagt op til at skære dybt i bilafgifterne. Men udspillet var ikke afstemt med støttepartiet Dansk Folkeparti, som hurtigt trak tæppet væk under det.

Polemikken fik bilsalget til at gå i stå landet over, og 2017 endte med at blive det første år siden 2009, hvor salget af biler gik tilbage.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har vurderet, at stramningen af leasingreglerne årligt forventes at barbere 600 mio. kr. af bilbranchens fortjeneste.

Finans har gerne villet høre Karsten Lauritzens svar til Via Bilers kritik, men det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra skatteministeren.

Hos Via Biler mærkede man særligt konsekvensen af den politiske uro om registreringsafgifterne ved, at datterselskabet og brugtbilshuset Cars kort efter sin åbning i juni 2017, måtte se aktivitetsniveauet forvandlet til ingenting.

Havde det ikke været for politikerne, ville overskuddet i Via Biler i 2017 have været tilfredsstillende og på niveau med 2016, fortæller Erik Rasmussen.

Overskuddet efter skat endte på 17,6 mio. kr. i 2017 mod 22,3 mio. kr. året forinden. Omsætningen nåede et rekordhøjt niveau på knap 1,9 mia. kr. Dog var omsætningsvæksten ikke i nærheden af de foregående år.

Erik Rasmussen, når du giver politikerne skylden for en faldende indtjening, er det så ikke bare en nem måde at bortforklare et mindre godt regnskab?

»Nej, det er det ikke. Vi har ud fra den budgetterede og realiserede indtjening i de berørte måneder fået vores uafhængige revisor til at give et estimat på, hvad det kostede os. Han er kommet frem til de 5 mio. kr,« siger han.

Efter flere år i træk med omlægninger af systemet omkring registreringsafgiften håber Erik Rasmussen nu, at politikerne kan give systemet ro.

»Det må være ét af mine største ønsker, at politikerne holder sig langt væk fra yderligere omlægninger af afgiftssystemet. Min virksomhed har brug for at have 100 pct. fokus på driften,« siger han og fortæller, at hans virksomhed i 2018 er forsigtig med sine forventninger grundet markedsforholdene i bilbranchen.

Erik Rasmussen blev kåret til Årets Ejerleder i Østjylland i 2016. Han har siden 2002 været øverste chef for Via Biler, som har hovedkontor i Aarhus-forstaden Højbjerg og blev grundlagt i 1980 af Erik Rasmussens forældre, ægteparret Ruth og Steen Rasmussen.

De forhandlede dengang Toyota-biler i et enkelt bilhus kaldet Viby Motor Compagni.

Nu er Via Biler en koncern med 11 bilhuse i København og Aarhus samt bl.a. store aktiviteter inden for biludlejning her i landet som en del af franchisekæden Hertz.

Erik Rasmussen ejer koncernen sammen med sin søster Lone Erdmann samt Peter Monk fra det tidligere Monk Biler i København.

Koncernen sælger primært biler fra Toyota, Ford, Renault og Dacia, mens den i datterselskabet Cars leaser premium-biler under mærker som BMW, Audi, Mercedes-Benz og Jaguar.