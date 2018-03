Tesla under nyt pres - VW køber batterier for 150 mia. kr.

Den tyske bilkoncern vil opgradere yderligere 13 af sine fabrikker til at kunne producere elbiler fra 2022.

VW går all in i forhold til produktion af elbiler. Den tyske bilkoncern har indgået aftaler med tre leverandører om levering af batterier for 150 mia. kr.

Aftalen betyder, at VW vil have i alt 16 fabrikker klar til at producere elbiler fra 2022 mod tre i dag. Og det vil sætte Tesla under yderligere pres, skriver Bloomberg.

Tesla kæmper stadig med at få produceret sin Model 3-biler i det antal, man har lovet forbrugere og investorer.

Med de nye aftaler om levering af batterier forventer VW at kunne producere tre mio. elbiler om året fra 2025. Batteriaftalen skal sikre den tyske bilfabrik leverancer til produktionen af elbiler til markederne i Europa og Kina.

Yderligere meddeler VW, at man regner med snart at indgå en aftale om levering af batterier til bilproduktionen i USA. I alt regner VW med at skulle indgå aftaler med leverandører af batterier for 372 mia. kr.

Alene i år regner VW med at sende tre nye modeller af elbiler på markedet og mange flere vil følge efter. Volkswagen AG er verdens største bilproducent og består af 12 undermærker. Blandt andre VW, Audi, Skoda og Porsche.

Fra og med næste år vil VW præsentere en ny elbil model "rundt regnet hver måned", sagde gruppens adm. direktør Matthias Müller, på en pressekonference for nylig.