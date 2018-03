Arlas tyske datterselskab har haft et rekordstort underskud på 1,3 mia. kr. på grund af et ekstremt prispres fra de magtfulde tyske detailkæder.

Bundlinjen styrtbløder i Arlas store tyske datterselskab.

Arla Foods Deutschland GmbH har netop offentliggjort et årsregnskab med et rekordstort underskud på 1,3 mia. kr. Regnskabet er fra 2016, men offentliggøres først nu. Arlas ledelse oplyser, at resultatet i det tyske datterselskab har været »lidt bedre i 2017«.

Arla Foods Deutschland har kørt med underskud gennem en årrække og har siden 2012 haft et samlet tab på 3,6 mia. kr.

For at genoprette egenkapitalen i Arla Foods Deutschland har mejerikoncernens danske moderselskab i løbet af 2015 og 2016 foretaget kapitalindskud på i alt 3 mia. kr.

De massive underskud skyldes først og fremmest, at 75 pct. af Arlas omsætning i Tyskland kommer fra salg af såkaldte private label-produkter. Disse produkter, der sælges under detailkædernes egne varemærker, har i en lang periode været udsat for et voldsomt prispres på det tyske marked.

»I 2016 blev prispresset ekstraordinært stort, fordi produktionen af mælk steg, og råvareprisen på mælk faldt. Prisforhandlingerne med de tyske detailkæder i maj 2016 resulterede i historisk lave salgspriser for alle mejerier - herunder vores tyske datterselskab. De følgende måneder begyndte råvareprisen på mælk at stige, men vi sad låst i de lave salgspriser fra kontrakterne i maj,« forklarer koncerndirektør Peter Giørtz-Carlsen, Arla Foods.

Arla har siden fået hævet salgspriserne i Tyskland, men også i 2017 har Arlas salgspriser i perioder haltet efter råvareprisen på mælk, som steg helt frem til november.

»Samlet set var også 2017 et udfordrende år for Arla Foods Deutschland. Vi gik ud af kontrakter på nogle hundrede millioner liter mælk, fordi vi forlangte højere priser, end de tyske detailkæder ville betale. Resultatet blev dog lidt bedre end i 2016,« siger Peter Giørtz-Carlsen.

Han understreger, at regnskabet for Arla Foods Deutschland ikke giver et fuldstændigt billede af Arlas økonomi i Tyskland. Det skyldes, at Arla har en betydelig eksport af mærkevarer som Castello og Buko fra Danmark til Tyskland. Denne eksport aflejrer overskud i andre af Arlas selskaber. Samtidig eksporteres der mælkepulver og andre varer fra Arlas tyske fabrikker til markederne i Asien og Afrika. Også denne forretning bidrager til indtjeningen i andre af Arlas datterselskaber.

Kjartan Poulsen, som er formand i Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, er dog alt andet end tryg ved udviklingen i Arlas tyske aktiviteter.

»Jeg er fuldstændig overbevist om, at Arlas aktiviteter i Tyskland samlet set reducerer koncernens indtjening og dermed vores mælkeafregning. Arlas strategi har været at blive så stor på private label i Tyskland, at man kunne presse priserne op. Men man har forregnet sig og hænger på en tabsgivende milliardforretning,« vurderer Kjartan Poulsen.