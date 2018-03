Danish Crown har netop gennemført endnu et opkøb. Slagterigiganten køber den velindtjenende fødevarevirksomhed DK-Foods fra kapitalfonden Maj Invest.

Slagterigiganten Danish Crown fortsætter de seneste måneders opkøbsbølge og overtager nu fødevarevirksomheden DK-Foods, der er Europas førende producent af pepperoni til pizzaer.

Danish Crowns datterselskab Tulip har i forvejen en stor produktion af pepperoni, og med opkøbet bliver Danish Crown suveræn europæisk markedsleder i denne kategori.

DK-Foods blev grundlagt i 2003 af Steffen Ramsgaard og Per Fischer Larsen. I 2016 solgte de to stiftere 70 pct. af aktierne i virksomheden til kapitalfonden Maj Invest, men beholdt de resterende 30 pct. og fortsatte med at drive virksomheden.

Danish Crowns datterselskab Tulip Food Company overtager nu samtlige aktier i DK-Foods i en handel, som for anden gang sender en guldregn ned over stifterne. Parterne oplyser ikke, hvad DK-Foods er handlet til, men det har ikke været billigt, for der er tale om en særdeles velindtjenende virksomhed, som vokser 30 pct. om året og er europæisk markedsleder. Da Maj Invest i 2016 købte sig ind i DK-Foods voksede egenkapitalen i Steffen Ramsgaards holdingselskab med et slag med 97 mio.kr. I den mellemliggende tid er DK-Foods blevet endnu mere værd, og det samme er stifternes resterende aktiepost.

Danish Crowns adm. direktør Jais Valeur afviser at oplyse, hvad købsprisen har været, ligesom omsætningen i DK-Foods også hemmeligholdes. Jais Valeur lægger dog ikke skjul på, at han er begejstret for købet.

»DK-Foods har nogle helt unikke fødevareteknologiske kompetencer og kunderelationer. De vokser 30 pct. om året og er europæisk markedsleder i et område, hvor vi hidtil har været nummer tre. Sammen bliver vi en suveræn nummer et i Europa, og der er stadig masser af potentiale for vækst - både i Europa og på fjernere markeder,« vurderer Jais Valeur.

Han oplyser, at de to stiftere fortsat vil lede DK-Foods.

»De er meget dygtige, de har en helt unik knowhow, og de har opbygget en pepperoni-forretning, som er langt større end vores. Med købet bliver vi fire gange større i denne kategori, som er en af de fire, vi satser på globalt. Det er en kategori, som samlet set er i vækst, og hvor vi kan vinde markedsandele,« siger Jais Valeur.

Per Fischer Larsen, som var med til at stifte DK-Foods, glæder sig over, at virksomhedens råvareforsyninger nu er sikret med Europas største slagterikoncern som ejer.

»Vi producerer i dag 11.000 - 12.000 tons pepperoni om året, men er i fuld gang med at udvide og venter at vokse til 20.000 tons i løbet af to år. Til den tid skal vi årligt bruge 35.000 tons svinekød om året, og en del skal være fra grise, som er specialproducerede, så de lever op til britiske standarder. Derfor er forsyningssikkerhed et vigtigt aspekt. På de fjerne eksportmarkeder kan vi samtidig drage nytte af Tulips kundekartotek, mens vi i Europa kan hjælpe dem til at sælge endnu mere bacon og skinke til pizzaproducenterne,« siger Per Fischer Larsen.

Hos Danish Crowns datterselskab Tulip Food Company, betegner adm. direktør Kasper Lenbroch købet af DK-Foods som »et syvmileskridt i retning af at indfri vores store ambitioner i kategorien pepperoni. DK-Foods har siden etableringen i 2003 været i imponerende vækst,« siger Kasper Lenbroch.

DK-Foods havde i regnskabsåret 2016/17 et overskud før skat på 37 mio. kr. DK Foods har produktion og hovedkontor ved Thorning mellem Silkeborg og Viborg.