Investeringsøkonom om Lauritz-frasalg: »Gælden tikker«

Det er af ren nød, at Lauritz.com har valgt at sælge størstedelen af forretningsområdet Fine Art, vurderer Nordnets investeringsøkonom, Per Hansen.

Auktionshuset Lauritz.com står i den penible situation, at en obligationsgæld på 241,2 mio. kr. skal betales om lidt over et år. Det er ifølge onlinebørsmægleren Nordnet med til at forklare koncernens valg med at udskille sit mere eksklusive forretningsområde Fine Art i et selvstændigt selskab og sælge 51 pct. til ejendomsmilliardæren Per Taube.

»Lauritz.com har brug for penge. Gælden tikker. Den skal indfries i juni 2019, men indtjeningsevnen er for ringe. Det betyder, at Lauritz.com ikke af egen kraft kan hente de penge. Derfor sælger de noget af det, som går meget fornuftigt,« siger Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet

Lauritz.com blev børsnoteret i Sverige i sommeren 2016. Perioden derefter har mildest talt været turbulent, og aktiekursudviklingen har været katastrofal. Ved børsnoteringen kostede en aktie 15 svenske kr. I dag handles den til lidt over 1 kr.

Selv om obligationsgælden ikke skal indfries i morgen, er man ifølge Per Hansen nødt til at få nogle penge i kassen, så man måske kan sandsynliggøre, at man skal have en forlængelse af obligationslånene. Og det er ikke tænkeligt, at man får det, hvis ikke man kan sandsynliggøre, at man på et eller andet tidspunkt kan komme tættere på at indfri gælden.

Investeringsøkonomen tror, at Lauritz.com håber på at kunne overbevise investorerne om, at værdien af selskabet er højere, end aktiekursen viser:

»Man håber, at investorerne er villige til at sætte en væsentligt højere pris på Lauritz.com-aktierne efter påske.«

Fredag fik koncernen på en ekstraordinær generalforsamling bemyndigelse til at udstede 50 mio. nye aktier i løbet af de næste fem år. I dag består selskabet af 40,8 mio. aktier.

Per Hansens gæt er, at auktionshuset vil købe sig tid og forsøge at vise værdierne i selskabet, så kursen stiger. Målet skulle så være, at få en aktiekurs, der ligger langt fra kurs 1, når man vil have ny aktiekapital ind, så man får flere penge ind. Det kan der ifølge Per Hansen ligge noget fornuft.

»Jeg tror, at værdien af varemærket Lauritz.com er væsentligt større end det, som er afspejlet på børsen. Hvis jeg har ret i det, er det det rigtigt at forsøge at sælge nogle af de attraktive aktiver fra i et håb om, at man kan vende udviklingen, øge indtjeningen og få kursen til mere at afspejle en højere værdi,« siger han.