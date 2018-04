Egenkapitalen i Hjem-Is er forsvundet, og meget afhænger af vejret, lyder det fra den nye ejer.

Den nye ejer af Hjem-Is har fået en grim begyndelse og må indkassere et stort milliontab.

I sommer blev Hjem-Is købt af selskabet Mejerigaarden, der står bag Premier Is. Sælgerne var de fire hidtidige ejere, Frank Waller, Erik Thaysen og de to brødre Tom og Per Roth.

Men købet har indtil videre været en dyr fornøjelse. En dårlig dansk sommer og omkostninger i forbindelse med overtagelsen betød, at Hjem-Is kørte ud af 2017 med et rekordunderskud på 10,2 mio. kr.

Det viser et nyt regnskab.

»Hjem-Is er i gang med en turnaround,« siger Christian Brink, adm. direktør i Mejerigaarden, til Fødevarewatch uden at ville uddybe det nærmere.

Historien om Hjem-Is Hjem-Is kom til Danmark i 1976. Bag firmaet stod den svenske iværksætter Eric Ericsson, der havde sat sig for at opfinde »den ubrudte frostkæde.«

Ericsson koblede en trailer med kummefryser efter sin bil, fyldte kummefryseren med is i hele kartoner og kørte så ud på de danske villaveje og ringede med klokken.

Isene blev revet væk, og efter noget tid blev Eric Ericssons kreative kummefryser-idé erstattet af de blå isbiler, vi kender i dag.

I 2002 blev Hjem-Is købt af fødevaregiganten Nestlé, der imidlertid valgte at afhænde selskabet i december 2013 til Hjem-Is Danmark A/S, der samtidig fusionerede med Viking-Is.

Nestlé solgte også sine Hjem-Is-aktiviteter i Norge, Sverige og Finland.

De fire ejere solgte i sommer forretningen til Mejerigaarden.

Underskuddet har ædt hele Hjem-Is' egenkapital, der nu er negativ med 1,7 mio. kr. Af regnskabet fremgår det, at Mejerigaarden vil støtte Hjem-Is økonomisk gennem 2018.

»Driften forventes bedret, men den samlede indtjening vil være afhængig af vejret,« lyder det i ledelsesberetningen.

Lyden af den karakteristiske Hjem-Is-klokke er vel nok blandt de mest kendte herhjemme. De lyseblå Hjem-Is-biler kører fortsat over det meste af landet, men meget er sket med forretningen i de senere år.

Da Frank Waller sammen med Erik Thaysen og de to Roth-brødre i 2013 overtog Hjem-Is, flyttede de bl.a. Hjem-Is' hovedkontor fra Kolding til Aabenraa og outsourcede al lageraktiviteten.

Dernæst lavede de om på varesortimentet. Det betyder, at Hjem-Is-bilerne i dag også er lastet med bl.a. brød, pizza og frosne kyllingelår.

For at skære i udgifterne har Hjem-Is bl.a. lukket sin eventafdeling, der bestod af specielle eventbiler.

Hjem-Is har i dag 121 biler, som hvert år kører i omegnen af 28.000 ture rundt i Danmark.

Hvor meget Mejerigaarden betalte for at overtage Hjem-Is er hemmeligt. Men den nye ejer sagde i forbindelse med købet, at det styrker selskabets position på det danske ismarked.