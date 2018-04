Det bliver fremadrettet langt vanskeligere for Mærsk at leve op til sit løfte om at stikke konkurrenterne på indtjeningen. De er nemlig godt i gang med at sænke Mærsks status som industriens bedste til at tjene penge på at fragte containere.

A.P. Møller-Mærsk risikerer at måtte opgive et af shippingkoncernens allerhelligste løfter til sine aktionærer. At kerneforretningen, containerrederiet Maersk Line, altid vil slå konkurrenterne med flere længder, når det gælder om at tjene penge.

Den ambitiøse målsætning er, at Maersk Line skal have en overskudsgrad (ebit), der ligger 5 procentpoint højere end industriens gennemsnit.

Det har ledelsen på Esplanaden ikke kunnet holde siden 2015, og konkurrenterne er i fuld gang med at indhente og i visse tilfælde endda overhale Mærsk i kunsten at sejle containere med den højeste fortjeneste.

Mærsks marginræs 2015: Maersk Lines ebit-margin landede på 6 pct., hvor gennemsnittet for konkurrenterne lå på 0 pct.

2016: Maersk Lines ebit-margin blev -1,9 pct., mens gennemsnittet for konkurrenterne landede på -5,5 pct.

2017: Maersk Lines ebit-margin lå på 3,1 pct., mens gennemsnittet for konkurrenterne var 1,9 pct. Kilde: Jefferies Kilde: Jefferies

»Det er blevet langt sværere for Mærsk at slå konkurrenterne med de 5 procentpoint,« siger David Kerstens, analytiker hos den amerikanske investeringsbank Jefferies.

Mens Mærsk-koncernen daler i rangeringen, har den franske rival CMA CGM nu indtaget førstepladsen.

»Der er ingen tvivl om, at CMA CGM gør det godt i øjeblikket. Der, hvor Mærsk tidligere har været second to none, ligger CMA CGM i øjeblikket second to none,« siger Ricky Rasmussen, analytiker hos Nykredit.

CMA CGM har både været i stand til at sænke omkostningerne væsentligt, samtidig med at selskabet profitabelt har øget sine markedsandele uden at sænke raterne. Omkostningerne per transporterede container steg i 2017 kun med 1,6 pct. hos franskmændene, selvom oliepriserne skød i vejret med 42 pct. Mærsks enhedsomkostning steg med 5 pct.

Også andre spillere har forbedret marginerne markant de seneste år, herunder Hapag-Lloyd. Konkurrenterne har ganske enkelt lært af Mærsk og sejlet op på siden af den danske gigant, når det kommer til så effektivt som muligt at sejle containere rundt.

Derudover betyder konsolideringen i branchen, at flere selskaber bliver mere effektive og får bedre marginer. Og endelig så gik det koreanske rederi Hanjin, der trak gennemsnittet voldsomt ned, konkurs i 2016.

En del af Mærsks klemte profitmargin sidste år skyldes det omfattende hackerangreb, der i sommeren 2017 lammede shippingkoncernen.

»Men selvom man fjerner undskyldningen med cyberangrebet, så er det klart, at Mærsk ikke fører. De er stadig gode, og det er ikke, fordi de kaster penge overbord, men der er simpelthen nogle af konkurrenterne, der har forbedret deres performance en hel del,« siger Lars Jensen, indehaver af Seaintelligence Consulting.

Lægger man de 300 mio. dollars, som hackerangrebet ifølge Mærsk kostede, oveni driftsresultatet, ville gabet mellem Mærsks og den gennemsnitlige konkurrents margin kun være 2 procentpoint.

»Mærsk har altid været og er stadig et af de rederier, der er mest effektivt drevet. Det er ikke der, deres store problem er. Der, hvor jeg ser den store udfordring, er på den kommercielle side. Altså hvordan de kan hente flere kunder over, uden nødvendigvis at skulle sænke priserne,« siger Lars Jensen.

Adspurgt om Mærsk fastholder ambitionen om at ligge 5 procentpoint over industrigennemsnittet, lyder svaret fra koncernen, at guidance for året er uændret. Mærsk tror på, at selskabets strategi er den rigtige til at opretholde forspringet på 5 procentpoint.

Selvom CMA CGM i øjeblikket er førende på indtjeningssiden, så forventer Nykredits Ricky Rasmussen, at Maersk Line tager revanche i 2018.