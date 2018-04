Med købet af solcelleprojektet SolarCity fulgte også en stor gæld, hvoraf en del nu skal tilbagebetales.

Der er for tiden nok at bekymre sig om for forretningsmanden Elon Musk, som er adm. direktør for SpaceX og Tesla Motors.

Foruden en fatal ulykke med Tesla Model X samt massive problemer med produktionen af Model 3 har han som formand i solenergifirmaet SolarCity overtaget en gæld, som snart rammer tilbagebetalingsfristen.

Det rapporterer Bloomberg.

Gælden stammer fra Teslas overtagelse af SolarCity, som Musk købte for 16 måneder siden af to familiemedlemmer til en pris på omkring 2 mia. dollars - svarende til godt 12 mia. kr. Med handlen fulgte også en gæld på ca. 17,6 mia. kr.

Hvor meget af lånet, der nu står til at forfalde, beretter Bloomberg ikke noget konkret om, men skriver i stedet, at Tesla skal betale »en stor del« af gælden tilbage senest i år.

Og det er dårlig timing for virksomheden, der ifølge nyhedsmediet i et forsøg på at indhente produktionsmålene for Model 3 brænder knap 30.000 kr. af i minuttet og samtidig kæmper for at afværge en kapitalforhøjelse.

»SolarCity-gælden giver muligvis ikke Teslas problemer med det samme, men det hjælper bestemt ikke lige nu,« siger Alexander Diaz-Matos, som er analytiker hos Covenant Review LLC, til mediet, mens analytikeren Hitin Anand fra CreditSights Inc. tilføjer, at gælden også er en byrde for solenergifirmaet, som har sværere ved at vokse.

Teslas aktier tog et dyk på 22 pct. i marts efter en måned, hvor virksomheden foruden de høje udgifter til produktionen af Model 3 var præget af dårlig omtale i forbindelse med en bilulykke. Føreren af en Tesla Model X kørte under brug af autopilot galt og døde af sine kvæstelser.

Aktierne steg dog ifølge Bloomberg igen torsdag med 21 pct., efter Tesla fastholdt sit næste produktionsmål og samtidig slog fast, at en kapital- og gældsforhøjelse ikke bliver nødvendig i år.

Tesla har over for mediet ikke ønsket at kommentere sagen.