Dansk verdenssucces i ny optur: Ejere belønnes med 100 mio.

Vækstkometen TrackMan leverer igen et nyt rekordregnskab. Trackman har med sin teknologi allerede erobret golf og baseball, men vil gå efter flere sportsgrene.

De to brødre Klaus og Morten Eldrup-Jørgensen blev i 2017 for første gang en del af listerne, når Danmarks rigeste skulle kåres.

Nu kan brødrene så se den estimerede milliardformue stige endnu mere.

For deres fælles virksomhed TrackMan, der har revolutioneret måden at træne på inden for først golf og senere baseball, har netop offentliggjort et nyt rekordregnskab.

Overskuddet efter skat var i 2017 på 108 mio. kr., og omsætningen steg med 23 pct. til et beløb, TrackMan ikke offentliggør.

»Det er meget tilfredsstillende. Især fordi fremgangen er sikret gennem organisk vækst, da vi ikke lancerede nye produkter i 2017,« siger Klaus Eldrup-Jørgensen, adm. direktør i TrackMan, der for bare seks år siden havde et overskud på kun 1 mio. kr.

Han har sammen med de øvrige ejere belønnet sig med et udbytte på 100 mio. kr. for det gode regnskab.

Brødrene Eldrup-Jørgensen sidder sammenlagt på 78 pct. af aktierne i selskabet, mens den tekniske direktør Frederik Tuxen ejer resten af aktierne.

I 2017 foretog TrackMan et mindre opkøb af et amerikansk selskab og ansatte 50 nye medarbejdere. Det antal medarbejdere bliver staben også forøget med i 2018, fortæller Klaus Eldrup-Jørgensen.

»Der er budgetteret med 50 nyansættelser, og vi har allerede foretaget 25 af dem,« siger han.

TrackMans begyndelse Klaus Eldrup-Jørgensen fik sammen med tre andre ideen til TrackMan, da de som golfspillere var træt af, at de ikke fik noget umiddelbart output, når de trænede på driving rangen. Der var intet konkurrenceelement eller noget feedback, som hvis man havde spillet på en bane

Derfor stiftede han og de tre andre TrackMan i 2003, og på ganske få år fik virksomheden nærmest monopol på statistiske træningsværktøjer inden for golf. Senere blev én af stifterne købt ud af virksomheden

I 2010 lykkedes det TrackMan at få Tiger Woods som kunde. Selvom det blev et mediemæssigt gennembrud, havde det dog ikke nogen større økonomisk eller salgsmæssig betydning for TrackMan

Kort forinden var virksomheden nemlig gået ind i baseball, og det skulle vise sig at sætte et langt større aftryk

Nu står TrackMans teknologi stort set på samtlige stadions, hvor der spilles professionel baseball i USA, Korea og Japan

I golf og baseball er det svært at finde professionelle, som ikke gør brug af TrackMans radarteknologi, der på et splitsekund måler tal for hastighed, boldtræf, rotation og andre detaljer.

I øjeblikket arbejder TrackMan intensivt på at overbevise fodboldverdenen om, at den kan få gavn af virksomhedens teknologi, der i første omgang handlede om sparketeknik, men nu også skal handle om boldmønstret for et fodboldhold.

TrackMan har indgået aftaler med seks større fodboldklubber i Europa og Danmark, som har prototyper af produkter på prøve.

»For det første skal vi bevæge os ned i markedet inden for golf og baseball, hvor der er et stort vækstpotentiale ved at henvende os til amatørerne. Dernæst er det oplagt at kigge på sportsgrene som tennis, cricket og amerikansk fodbold,« siger Klaus Eldrup-Jørgensen.

TrackMan har gennem årene modtaget henvendelser om et salg af virksomheden. Men hver gang har ejerne afvist at sælge ud af livsværket. Sådan fortsætter det med at blive.

»Vi brænder fortsat for denne virksomhed og har stor tro på, at vi kan udvikle den,« siger Klaus Eldrup-Jørgensen.