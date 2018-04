Danske brødre har aldrig tjent mere: Sælger biler for milliarder

Landets største bilforhandler, Ejner Hessel, kører stærkt. Omsætningen og indtjeningen sætter rekord.

Det kører derudad for de fire danske bilbrødre med efternavnet Hessel.

På et år har Bjarne, Peder, Bent og Steen Hessel solgt biler for rekordmange millioner - og de tjener flere penge end nogensinde. Det viser et nyt regnskab fra den familieejede bilkoncern Ejner Hessel A/S.

Landets største bilforhandler omsatte i 2017 for 4,8 mia. kr. og tjente 78 mio. kr. efter skat. Det er det bedste resultat i koncernens historie, og ledelsen kalder det for »meget tilfredsstillende.«

I spidsen for Ejner Hessel står storebror Bjarne Hessel. Han er adm. direktør i det bilfirma, som hans far, Ejner Hessel, grundlagde i 1968 og senere overlod til sine fire sønner.

De fire Hessel-brødre ejer bilforretninger 22 steder i Jylland og på Sjælland. De er autoriserede forhandlere og serviceværksted for Mercedes-Benz, Renault, Dacia og Smart.

Ved siden af bilbutikkerne ejer brødrene et ejendomsselskab samt halvdelen af Mercedes-Benz Starmark, der sælger brugte personbiler. Samlet beskæftiger brødrene næsten 1.000 ansatte.

Det er bl.a. det høje bilsalg, der er med til at skæppe i kassen hos Hessel-familien. Og fremgangen betyder, at der igen er råd til at belønne den i forvejen velhavende bilfamilie.

Således foreslår ledelsen, at der udbetales 40 mio. kr. i udbytte. Året før blev der trukket 24 mio. kr. ud af selskabet.

Hessel-brødrene er ifølge Berlingske Business' seneste liste over Danmarks rigeste placeret som nummer 73. Familiens anslåede formue er på 1,6 mia. kr.

I år forventer Hessel-brødrene at tjene lidt mindre end i 2017. Det skyldes »væsentlige investeringer,« fremgår det af regnskabet.

I 2017 blev der solgt 221.817 nye personbiler i Danmark. Det var første gang i otte år, at bilsalget herhjemme ikke slog rekord, hvilket særligt skyldtes forhandlingerne om registreringsafgiften. I ugevis fik det mange bilkøbere til at holde på pengene, indtil at der kom en afklaring.