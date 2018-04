Ejendomsfamilie i vildt comeback: Har tjent 1,6 mia. kr. på tre år

Barfoed-familien i Odense tabte stort på at forsikre sig mod højere renter. Nu er formuen tilbage på rette spor.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Familien bag det danske ejendomsimperium Barfoed Group har for alvor rejst sig igen, efter at et kæmpe millionunderskud udraderede hele egenkapitalen i familiens livsværk.

En fejlslagen rentesikring kostede i 2014 Barfoed Group over en halv mia. kr. Men de seneste tre år er pengene væltet ind med et samlet overskud på 1,6 mia. kr. Det viser et nyt regnskab.

Dermed kan familien Barfoed på papiret igen kalde sig milliardærer. I det seneste årsregnskab kalder de udviklingen i familiekoncernen »meget tilfredsstillende.«

Langt den største del af overskuddet i Barfoed Group stammer dog fra værdiopskrivninger af ejendomme. Renser man for det, har familiens overskud de seneste tre år været på 300 mio. kr.

Barfoed-familien ejer ejendomme for 7,5 mia. kr., hvoraf størstedelen ligger på Fyn. Det hele begyndte med, at Rolf Barfoed op gennem 1980'erne købte nogle ejendomme, som senere blev til flere og flere.

Da renten faldt i midten af 1990'erne, blev det muligt for familien at finansiere indkøbte og nye ejendomme billigere. Lån kunne lægges om og penge frigøres til at udvide porteføljen.

I dag er familievirksomheden en af Fyns største ejere af ejendomme. Og den styres bl.a. af Rolf Barfoeds søn, Frederik Barfoed. Datteren Camilla Barfoed har tidligere været en del af koncernen.

Selve Barfoed-imperiet var indtil for få år siden fordelt på omkring 40 forskellige ApS-selskaber. I 2014 blev koncernen imidlertid lagt om, så den nu er samlet i selskabet Barfoed Group P/S. Det er ejet af Frederik og Camilla Barfoed gennem deres respektive holdingselskaber.

Når den rige ejendomsfamilie i 2014 led et tab på over en halv mia. kr., skyldtes det, at familien havde tegnet en slags forskring mod høje renter.

Det gav bagslag, fordi renterne faldt kraftigt. Dermed tabte Barfoed-familien teknisk set penge på rentesikringen - helt bestemt 646 mio. kr.

Det kæmpemæssige underskud er ikke den eneste gang, at Barfoed-familien har gjort sig bemærket. En del år forinden, i 2006, blev Rolf Barfoed frifundet i en sag om bedrageri, mens hans søn Frederik Barfoed blev idømt en betinget fængselsdom.

Og i 2016 var den så gal igen, da Frederik Barfoed blev idømt 30 dages betinget fængsel for strømtyveri. Den velhavende ejendomsmatador blev dømt for at have sat en såkaldt "lus" eller "kortslutter" på sin elmåler i kælderen i sin private villa.

Dermed gik Energi Fyn ifølge Østre Landsret glip af knap 38.000 kr.