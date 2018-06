Stor dansk modekæde lukker butikker for at overleve

Day Birger et Mikkelsen har fremgang, men taber stadig millioner og har derfor igangsat en ny strategi.

Day Birger et Mikkelsen har sat gang i en redningsplan, der skal få den danske modekæde ud af dens nuværende forfatning.

Planen indebærer, at op mod 25 pct. af Day Birger et Mikkelsens 27 butikker skal lukkes. Det fortæller Peter Henriksen, adm. direktør i ADD Mikkelsen A/S, selskabet bag modekæden.

»Nogle af vores butikker ligger for perifert og har ikke nok trafik. De butikker kommer til at lukke, mens vi så vil beholde centrale butikker, som er et godt showroom og har fint med trafik,« siger han til Finans.

Day Birger et Mikkelsen har butikker i landene Danmark, Sverige, Norge, England, Sydafrika og Kina. Derudover har kæden showrooms i Finland, Tyskland, Holland, Schweiz, Polen, Spanien, USA og New Zealand.

Showrooms bliver dog ikke berørt af den nye strategi.

Peter Henriksen forklarer, at nedlukningen af butikker er begyndt, og at processen forventes afsluttet i løbet af 2018.

Det sker, efter ADD Mikkelsen i 2017 igen havde et større millionunderskud, der har gjort egenkapitalen negativ med 14,5 mio. kr.

Men Peter Henriksen beretter om »stor fremgang« for Day Birger et Mikkelsen, hvilket understreges af, at resultatet i 2017 var markant bedre end året forinden.

Selskabet lever dog stadig på bankens nåde. Banken har erklæret at ville stille de nødvendige kreditfaciliteter til rådighed, hvis modevirksomheden holder sine nuværende budgetter og planer.

Day Birger et Mikkelsens nye strategi handler dog ikke kun om at skære ned på de fysiske butikker. Strategien handler også om en massiv satsning på nethandel.

»Vi tror, at en stor del af vores omsætning i fremtiden vil ligge på de digitale platforme. Derfor vil vi nu være innovative og håndtere data på en helt anderledes måde. Vi vil have et mere analytisk fokus, og der skal være et ekstremt tæt samarbejde mellem designere, sælgere og kommunikatører i vores virksomhed,« siger Peter Henriksen.

Day Birger Mikkelsen har især store forventninger til sit samarbejde med salgsplatforme som Boozt, Zalando og Asos.

I 2017 voksede omsætningen 30 pct. fra disse salgskanaler, og i 2018 er forventningen en vækst på 45 pct. fra de digitale samarbejdspartnere.

Modevirksomheden beskæftigede i 2017 gennemsnitligt 90 fuldtidsmedarbejdere og reducerede i løbet af året omkostningerne til medarbejdere med 12 pct.