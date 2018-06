Årets lækkerbisken: Der er lagt op til benhård budkrig om Ørsteds el-kabler

El-selskabet Seas-NVE kommer ifølge eksperter til at slås med pensionsselskaber og internationale fonde om Ørsteds elnet i hovedstaden, der kan komme til at koste omkring 14 mia. kr.

Kasper Brøndgaard Andersen, f. 1986, er journalist på Finans. Kasper er uddannet fra Journalisthøjskolen i Aarhus og har siden 2009 været eksiljyde i København, hvor han startede med at dække energi og transport for Ingeniøren og kort arbejdede freelance for Radio24syv i Kairo under Det Arabiske Forår. Siden fik han smag for erhvervsjournalistik på først Energiwatch og siden Ritzau Finans. På Finans dækker Kasper energibranchen, M&A, transport og service, mens han i fritiden ser og spiller fodbold, løber maraton og læser alt af og om Warren Buffett.

Der er udsigt til en budkrig af de helt store, efter at Ørsted tirsdag meddelte, at energiselskabets elnet og privatkundeforretning er sat til salg. Sådan lyder det fra analytikere, eksperter og Ørsted selv, der vurderer, at køberne vil stå i kø for at sikre sig elnettet i hovedstadsregionen.

Det sjællandske elselskab Seas-NVE ligner en oplagt køber, der kan høste betydelige synergieffekter, da selskabet i forvejen ejer elnettet på resten af Sjælland. Men el-selskabet ventes at få hård konkurrence fra internationale infrastrukturfonde og danske pensionsselskaber.

»Det er en investering, der passer perfekt til pensionsselskaberne, og den vil der efter alt at dømme blive hård kamp om,« siger tidligere direktør i AP Pension Søren Dal Thomsen, der i dag er direktør i fondsmæglerselskabet Spektrum.

Det er el-kablerne, der trækker i pensionsselskaberne, mens privatkundeforretningen ifølge Søren Dal Thomsen er uinteressant for dem.

»Elnettet er et monopol, det er stærkt reguleret, og det giver ikke ret meget i afkast. På den anden side er det ekstremt stabilt. Vi holder jo ikke op med at bruge el i morgen,« siger Søren Dal Thomsen og sammenligner med, at pensionsselskaberne i øjeblikket har milliardformuer placeret i obligationer til omkring 0 pct. i rente.

Ørsteds elnet ligger i dag i datterselskabet Radius, der sidste år tjente 1,2 mia. kr. Ifølge Casper Blom, aktieanalytiker i ABG Sundal Collier, kan elnettet alene komme til at koste omkring 14 mia. kr.

Når investorerne er så vilde, skyldes det ifølge en ekspert fra Deloitte, at monopolforretningen har en ret til at opkræve et overskud hos kunderne.





»Man har lov til at forrente de investeringer, man har lagt i jorden, og med en lav risikoprofil er det derfor en attraktiv forretning,« siger Mikkel Boe, partner og industrileder for energisektoren i Deloitte.





I Seas-NVE lægger adm. direktør Jesper Hjulmand ikke skjul på, at han ser Ørsteds frasalg som en »meget interessant mulighed«.





Pensionskæmperne ATP og PFA, der for nylig har skudt milliarder i TDC for at satse på tele- og fiberkabler, vil ikke kommentere på Ørsteds salgsplaner. Til gengæld har PKA allerede meldt sin interesse.





For Ørsteds adm. direktør, Henrik Poulsen, er interessen forventet.

»Min vurdering er, at der en betydelig mængde penionskapital i verden, som leder efter gode, stabile afkast, og det, håber vi, vil omsætte sig i en fornuftig pris,« siger han.