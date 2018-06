Atea-sagen udløser fængselsstraffe og millionbøde

Retten i Glostrup afsagde onsdag dom i den såkaldte Atea-sag, hvor syv tidligere chefer samt Atea var tiltalt for bestikkelse og underslæb.

Syv tidligere chefer i it-leverandøren Atea og Region Sjælland er onsdag blevet idømt fængselsstraffe, mens Atea har fået en millionbøde på 10 mio. kr. i danmarkshistoriens største sag om bestikkelse.

Dommer Nanna Blach gjorde ved domsafsigelsen klart, at man fandt det bevist, at Atea var ansvarlig for »aktiv systematisk bestikkelse« - en samfundsskadelig aktivitet, som både risikerer at undergrave borgernes tillid til offentligt ansatte og potentielt kan forstyrre den frie konkurrence.

Sagen om bestikkelse fra Atea til Region Sjælland handler om, hvordan cheferne fornøjede sig med bl.a. luksusrejser og besøg på gourmetrestauranter for over to millioner kroner i perioden 2009-2014.

Udgifterne blev betalt fra en særlig bonuskonto, som Region Sjælland havde hos Atea, og som kun ganske få mennesker tilsyneladende havde kendskab til.

Oprindeligt var det meningen, at kontoen, der var kendt under navnet konto 2840, skulle bruges til at købe it-udstyr og konsulenttimer, men den ændrede sig undervejs, og endte med at finansiere f.eks. en rejse til Dubai i november 2014 til over 400.000 kr.

Rejsen var helt uden fagligt indhold. I stedet brugte de fem deltagere turen til at se Formel 1 og besøge dyre restauranter, og med på rejsen var bl.a. Ateas tidligere topchef Claus Hougesen, tidligere koncernchef Peter Trans, daværende it-direktør i Rigspolitiet Michael Steen Hansen (han var tidligere it-direktør i Region Sjælland) samt Region Sjællands it-driftschef René Clausen.

Da Claus Hougesen og Peter Trans efterfølgende etablerede en konkurrent til Atea og vandt et stort udbud i Region Sjælland, sladrede Ateas danske landechef, Morten Felding, til regionen i et forsøg på at få annulleret udbuddet. Det lykkedes, men samtidig gik regionen til politiet, og så rullede skandalen.

Retten i Glostrup fandt det bevist, at brugen af bonusordningen for flere af de tiltalte kunne betegnes som både bestikkelse og underslæb begået mod Region Sjælland, og retten udmålte følgende straffe til de syv tiltalte og selskabet Atea:

Claus Hougesen, tidligere topchef i Atea: Fængsel i 10 måneder – tre måneder skal afsones nu og resten betinget.

Peter Trans, tidligere koncernchef i Atea: Fængsel i 8 måneder – tre måneder skal afsones nu og resten betinget

Carsten Ritzau, tidligere salgsdirektør i Atea: Fængsel i 8 måneder - tre måneder skal afsones nu og resten betinget.

Per Juul Andersen, tidligere salgschef i Atea: Fængsel i 1 år.

René Clausen, tidligere it-driftschef i Region Sjælland: Fængsel i 1 år og seks måneder. Ifølge retten hovedmanden bag den begåede kriminalitet.

Michael Steen Hansen, tidligere it-direktør i Rigspolitiet og Region Sjælland: Fængsel i 10 måneder. Tre måneder af straffen skal afsones nu, mens resten gøres betinget.

Michael Mølkær Jensen, tidligere it-udviklingschef i Region Sjælland: 40 dages betinget fængsel.

Atea A/S: Idømmes en bøde på 10 mio kr.

De tiltalte havde alle erklæret sig uskyldige. René Clausen, Claus Hougesen, Peter Trans og Michael Mølkær Jensen ankede dommen på stedet. Resten udbad sig betænkningstid.