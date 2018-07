Kødløse dage udfordrer bøfrestauranter

Langt flere vælger kødet fra. Det er en udfordring for de mange bøfrestauranter, der konkurrerer intensivt.

Jesper Olesen, f. 1962, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1989 og har siden stort set arbejdet med erhvervsjournalistik/virksomheder. Han var tidligere journalist på Herning Folkeblad, kommunikationsmedarbejder i TDC samt pressechef hos Messecenter Herning, inden han i 1995 kom til Jyllands-Posten. Der har han siden journalistisk dækket en lang række brancher og store virksomheder – lige fra landbrug og fiskeri til B&O og DSV. Jesper står nu i spidsen for Finans’ dækning af bl.a. detail/dagligvarehandel, modeindustrien samt møbelbranchen. Han har ud over journalistik og erhvervslivet også bl.a. en stor lyst til rejser ud i verden - ligesom han trofast følger Silkeborg IF’s op- og nedture i fodboldens verden.

Danskerne bliver vegetarer eller holder kødløse dage som aldrig før. Det kan blive en alvorlig udfordring for de mange bøfhuse og burgerkæder, der er åbnet de seneste år.

Restauranter med kød som det vigtigste på menukortet er pressede.

Hereford Beefstouw med 11 restauranter i Danmark og i udlandet er en af de ældste kæder på markedet. Ejer og direktør Lars Damgård forudser en stor opbremsning, hvor en del må give op:

»Veganere og vegetarer vokser i antal, mens miljøbevidste folk fortsætter med at ville sætte en dagsorden mod oksekød. Jeg tror, der er et vigende marked lige inden for vores segment i en tid, hvor antallet af bøfhuse er vokset i særdeleshed i storbyerne.«

Han tilføjer, at den slags er poppet op før gennem årene, men at mange gerne vil have gode bøffer som afveksling til hverdagsmaden.

McDonalds, der har 89 restauranter i Danmark, ser også en hurtigt voksende interesse for måltider uden kød.

»Derfor har vi introduceret måltidssalater, og vi serverer vegetarburgere på en række restauranter. Vi er også på vej med endnu en kødfri variant,« siger Mads Friis, kommerciel direktør i McDonalds Danmark. Han understreger, at de klassiske burgere fortsat er populære, og kæden venter at åbne 20 nye restauranter herhjemme de kommende fem år.

Hos Horesta, brancheorganisation for hoteller og restauranter, lyder vurderingen, at der er åbnet masser af nye bøf- og burgerrestauranter. Markedet er mættet i en tid med flere vegetarer.

»Det er en voksende gruppe, men de fylder ikke meget. Det er mere den stigende konkurrence, der vil føre til, at nogle må lukke,« vurderer direktør Katia Østergaard.

Bøfkæden Mash havde sidste år et underskud på 4,3 mio. kr. efter afskrivninger på udenlandske restauranter. Underskuddet i Jensens Bøfhus var sidste år på 163 mio. kr. efter store afskrivninger. Tidligere i år lukkede kæden Juicy Burger.

Mash vil dog fortsætte med at åbne restauranter.

»Der er stigende bevidsthed om at spise mindre kød. Til gengæld vil kunder have en kvalitetsbøf, når de går ud, og det serverer vi,« siger Jesper Boelskifte, direktør og medejer af Mash.

En undersøgelse gennemført af Coop Analyse og Dansk Vegetarisk Forening viser, at 8,2 pct. af danskerne svarende til 465.000 personer undgår at spise kød mindst halvdelen af ugens dage. Det er mere end en fordobling i forhold til 2010. Der er omkring 100.00 vegetarer, som undgår alle former for kød. Også denne gruppe vokser kraftigt.

»Vi har kun lige set begyndelsen,« siger Rune-Christoffer Dragsdahl, generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening.