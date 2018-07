Dansk Olieselskab ville købe Shells danske aktiviteter. Købet gik dog i vasken og har efterladt Dansk Olieselskab med en stor gæld på over 400 mio. kr.

Et mislykket forsøg på at overtage Shells danske aktiviteter koster nu bejleren livet.

For Dansk Olieselskab Holding ApS, der i 2016 indgik en aftale om at købe A/S Dansk Shell, har i et nyt regnskab afsløret sine planer om en lukning.

Det sker, efter købet af det danske Shell, herunder et olieraffinaderi i Fredericia, glippede omkring årsskiftet.

»Ved regnskabsårets udgang blev det tydeligt for selskabets ledelse, at formålet med selskabet ikke kunne opfyldes. Som en konsekvens heraf forventer ledelsen at opløse selskabet,« skriver Dansk Olieselskabs adm. direktør, Tommy Frank, i regnskabet.

Netop Tommy Frank fortalte ellers i januar til Randers Amtsavis, at Dansk Olieselskab ville fortsætte trods det kuldsejlede opkøb af Dansk Shell.

Men nu forventer Dansk Olieselskab i stedet at lave en solvent likvidation, da selskabet forventer at få eftergivelse for sin gæld på 425 mio. kr. fra dets långivere.

Blandt de långivere er Novo Nordisks pengetank, Novo Holdings, Goldman Sachs og Nordea. Det har Tommy Frank tidligere bekræftet over for Randers Amtsavis.

Dansk Olieselskab kom ud af det forskudte regnskabsår 2016/2017 med et underskud efter skat på 435 mio. kr.

Selskabet lavede i 2016 en aftale med Shell om købet af de danske aktiviteter for 500 mio. kr. Finansieringen var eftersigende på plads, men gang på gang blev overtagelsen udskudt.

Til sidst endte det med, at Shell i begyndelsen af 2018 annullerede handlen.

Det danske Shell beskæftigede i det seneste regnskabsår 253 medarbejdere og havde et overskud efter skat på 327 mio. kr.