Disney har fyret instruktør på baggrund af 10 år gamle tweets

James Gunns seneste film har indtjent knap 10 mia. kr, men producenten Disney har nu valgt at afbryde samarbejdet, efter instruktørens gamle tweets er dukket op.

Internettet glemmer aldrig.

Det måtte instruktør James Gunn, der står bag superheltesuccesen "Guardians of the Galaxy", sande torsdag, hvor han modtog en fyreseddel fra Walt Disney Studio, efter at en række af hans gamle tweets havde cirkuleret online.

Det skriver flere internaitonale medier, heriblandt CNN og The Independent.

De tweets, der den seneste tid er dukket op som screenshots, indeholder jokes, hvor den 51-årige instruktør af Marvel-klasikkerne blandt andet gør grin med voldtægt og krænkelser af børn.

»De stødende attituder og udsagn opdaget i James' Twitter-feed er uforsvarlige og uforenelige med vores studies værdier, og vi har afbrudt vores forretningssamarbejde med ham,« lød det ifølge CNN fra bestyrelsesformanden for Walt Disney Studio, Alan Horn, i en pressemeddelelse fredag.

James Gunn har siden været ude på Twitter med en undskyldning, ligesom han i en officiel udmelding har tilkendegivet, at han accepterer Disneys beslutning om at afskedige ham.

»For at slå det fast så udlevede jeg dem ikke, da jeg lavede de her chokerende jokes. Jeg ved, at det er en underlig udmelding at komme med, og det virker åbenlyst, men her siger jeg det altså,« skrev han på Twitter og fortsatte:

»Dette er den helt ærlige sandhed: Jeg plejede at lave en masse anstødelige jokes. Det gør jeg ikke mere. Jeg bebrejder ikke mit tidligere jeg for det, men jeg kan lide mig selv mere og føler mig mere som et helt menneske og en hel skaber i dag.«

"Guardians og the Galaxy" har med de to første film i serien ifølge flere medier indtjent i omegnen af 1,6 mia. dollars - svarende til knap 10 mia. kr. James Gunn var i gang med manuskriptet til den tredje film.