Stort dansk byggefirma skiftede navn dagen inden konkurs

250 medarbejdere er øjeblikkeligt blevet opsagt i byggefirmaet Dahl A/S, der har indgivet konkursbegæring.

Det store danske byggefirma Dahl A/S er på vej mod konkurs og har opsagt alle sine 250 medarbejdere.

Torsdag meddelte direktør og ejer Peter Dahl sine ansatte, at Dahl A/S havde indgivet konkursbegæring. Men det kom ikke som noget stort chock, at noget var under opsejling i det pressede byggefirma.

For en måned siden fremlagde Dahl A/S et regnskab med et dundrende underskud på 23 mio. kr. Det fik både Dahls revisor og ledelse til at så tvivl om selskabets evne til at overleve. Ejer Peter Dahl måtte skyde 18 mio. kr. i firmaet.

Og dagen inden konkursbegæringen skiftede Dahl A/S pludselig navn til det anonyme Selskabet af 18. juli 2018 A/S. Det viser en registrering i CVR-registret.

Mange af de ansatte opdagede, at noget var helt galt, da lønnen ikke gik ind på kontoen, og de materialer, der skulle bruges på byggepladserne, ikke blev leveret. Det fortæller Niels Bergløv, faglig sekretær i Dansk El-forbunds afdeling i hovedstaden, til Avisen.dk.

»Det er ikke ukendt i branchen, at hvis det begynder at være svært at få materialer, så er der noget i gærde,« siger Niels Bergløv.

Dahl A/S laver tømrer,- el- og snedkerarbejde og har hovedsæde i Rødovre. Firmaet omsætter årligt for over 400 mio. kr., men har haft svært ved at skabe en sund indtjening.

Det viser selskabets regnskaber, der gennem årene er svinget fra pæne overskud til endnu større underskud.

Milliontabet i 2017 skyldtes bl.a., at der blev konstateret betydelige fejl hos en underleverandør i forbindelse med en totalentreprise. Det fik Dahls revisor til at advare om den fortsatte drift.

»Afklaringen af de endelige økonomiske konsekvenser heraf er fortsat ikke afsluttet, men med baggrund i foreløbige opgørelser vurderes det, at der er tale om betydelige beløb,« skrev revisoren i regnskabet.