Trumps tøjfirma lukker og slukker

Den amerikanske præsidents datter Ivanka Trump vil nedlægge sit sko- og tøjmærke for at fokusere mere på sit arbejde i Washington.

Maria Kehlet, f. 1983, er journalist med fokus på erhvervspolitik. Maria er uddannet journalist fra Syddansk Universitet i 2009 og skolet i nyhedshåndværket på Børsen. En stærk politisk interesse førte derefter til en cand.public. grad i politik og medier og studier fra The New School i New York. Maria har været ansat som kommunikationsrådgiver i brancheforeningen for venture- og kapitalfonde, DVCA, og i april 2014 skiftede hun til Jyllands-Posten. Maria elsker at rejse – især til familie og venner i USA – og mens det på arbejdspladsen handler om CEO’s og IPO’s, er det privat mest IPA’s, da hun har en stor interesse for specialøl.

Tøjmærket Ivanka Trump lukker.

Den amerikanske præsident Donald Trumps datter, Ivanka Trump, har besluttet, at nedlægge sit sko- og tøjfirma for nu at fokusere mere på arbejdet i Washington, lyder det i en ny meddelelse ifølge Bloomberg.

»Efter 17 måneder i Washington ved jeg ikke, hvornår eller hvis jeg nogensinde vil vende tilbage til virksomheden, men jeg ved, at mit fokus i nærmeste fremtid vil være på det arbejde, jeg gør her i Washington. Denne beslutning er den bedste for både mit team og partnere,« lyder det i meddelelsen fra Trump.

Nyheden om tøjmærkets farvel kommer efter, at en lang række stormagasiner i USA har meddelt, at de vil droppe at sælge tøjmærket fremover.

Det gælder f.eks. Hudson's Bay Co., der tidligere denne måned meddelte, at det vil stoppe med at sælge Ivanka Trumps varer i sine canadiske butikker med henvisning til, at salget gik skidt.

Allerede tilbage i februar 2017 valgte en af USA’s store butikskæder Nordstrom Inc., at de ikke længere ville sælge Ivanka Trumps tøj og sko. Forklaringen dengang lød også, at salget havde skuffet, men den købte den nuværende præsident Donald Trump ikke, og han greb tasterne og kritiserede Nordstroms beslutning på det sociale medie Twitter.

»Min datter Ivanka er blevet behandlet så uretfærdigt af Nordstrom. Hun er et fantastisk menneske, som altid skubber mig i den rigtige retning. Elendigt!«, skrev Trump dengang på Twitter.

Et tweet, der efterfølgende fik debatten til at bølge frem og tilbage, da kritikere mente, at præsident Trump - som den mest magtfulde mand i USA - udnyttede sin position til at fremme sine egne og familiens økonomiske interesser.

Balladen betød dog, at der igen kom stor interesse for Ivanka Trumps tøj.

Salget af mærket over nettet steg således med 207 pct. i februar 2017 sammenlignet med måneden før.

Alene salget på hjemmesiden amazon.com steg med 332 pct., og hos modekæden Macy's steg salget online med 148 pct.



»Vi har oplevet et stærkt salg siden brandets start, som fortsatte dette år med den vellykkede lancering af vores hurtigt voksende e-handelsvirksomhed. Jeg ved, at dette var en meget vanskelig beslutning for Ivanka, og jeg er meget taknemmelig for muligheden for at have ledet sådan et talentfuldt og engageret hold,« siger Abigail Klem, direktør for Ivanka Trump-mærket i en mail, ifølge Bloomberg.