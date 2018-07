Kendt cafékæde i stort fald

Det kan både være for varmt og for koldt om sommeren for den landsdækkende cafékæde Dalle Valle.

2017 var et skuffende år for koncernen bag Dalle Valle.

Selve de velkendte buffetcaféer klarede sig ellers fint gennem året – også efter konceptskiftet i andet halvår, hvor de begyndte at satse på et lidt anderledes og opgraderet udtryk.

Men det andet ben i virksomheden, kæden Café A, haltede gennem året på grund af den sløje og solfattige sommer.

Mad og drikke på landsplan Café Dalle Valle og Café A er to restaurant- og cafékæder, der slår sig op på at tilbyde mad og drikke til overkommelige priser.

I dag er de to kæder repræsenteret over det meste af Danmark med næsten 30 afdelinger.

Café Dalle Valle er den største af de to kæder både målt på økonomi og volumen.

Langt de fleste af Café Dalle Valle-kædens restauranter har mere end 250 siddepladser med 280 styks som det ideelle antal.

Selskaberne bag Café Dalle Valle og Café A, Bayramoglu Holding og Musavvir Holding, er stiftet og ejet af Susli Mustafa Bayram, hvis familie også er en del af driften.

De to selskaber havde ved udgangen af 2017 en samlet egenkapital på tæt på 50 mio. kr.

I kædens to holdingselskaber faldt overskuddet efter skat med næsten 80 pct. til lidt over 4 mio. kr. i 2017 på trods af en uændret bruttoindtjening.

»Resultatmæssigt har det været et skuffende år. Dalle Valle-kæden er gået fornuftigt, men Café A har lidt. Den er meget afhængig af udeservering, og med det sommervejr, vi havde sidste år, var der meget lav omsætning i sommermånederne,« fortæller bestyrelsesformand Niels Rønnebech.

Bestyrelsesformanden nævner også to andre faktorer bag det store resultatfald: Selskabet afviklede sin egen engrosforretning, som det ikke længere kunne betale sig at have. Og så stod 2017 igen i ekspansionens tegn, hvilket heller ikke har været helt billigt.

Mens ekspansionen fortsætter i 2018, er vejret vendt helt på hovedet. Uden at det dog udløser jubel hos cafékæden.

»Når sommeren bliver så varm, som den er nu, så kommer der ikke så mange mennesker ind i indkøbscentrene, hvor vi har mange forretninger. Så for vores vedkommende håber vi, i hvert fald forretningsmæssigt, at sommeren normaliserer sig en smule,« siger Niels Rønnebech.

»Vi har det ligesom landmændene – vi kan altid finde noget at klage over,« tilføjer han med et grin.

De sparede penge fra engrosvirksomheden, bidrag fra de caféer, der blev åbnet i 2017, samt én anden faktor gør dog, at han regner med, at 2018 bliver et bedre år på bundlinjen:

»Vi har haft meget aggressive afskrivningsprincipper, og det er en meget stor post (26 mio. kr. i 2017, red.). Så det kommer vi til at kigge på her i løbet af 2018,« siger Niels Rønnebech.

(Ritzau Finans)